Cư dân ấn tượng với hệ thống phòng cháy chữa cháy Vinhomes

Chị Phùng Thị Hà (35 tuổi) chuyển về Vinhomes Ocean Park 1 vì yên tâm với hệ thống phòng cháy chữa cháy nơi này, dù nhà cũ gần chỗ làm và trường của con.

"Nhà cũ nằm trong ngõ nhỏ nên khi cần di chuyển, đỗ xe đều rất bất tiện. Đặc biệt, sau các vụ cháy nhà, chung cư mini thương tâm xảy ra liên tiếp hồi cuối năm 2023, vợ chồng tôi quyết định chuyển về đại đô thị của Vinhomes", chị Hà chia sẻ.

Gia đình chị Phùng Thị Hà chuyển về sống tại Vinhomes Ocean Park 1 (Ocean City) đã được 5 tháng. Với tâm lý đề cao sự an toàn cho cả gia đình, ngay thời gian đầu tìm nhà, chị Hà đã hướng đến những dự án lớn với cộng đồng văn minh, an ninh an toàn, đặc biệt là hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, đúng tiêu chuẩn.

"Tìm kiếm một căn hộ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí an cư không hề dễ dàng. Đặc biệt là việc kiểm chứng chất lượng của các hệ thống phòng cháy chữa cháy. Bởi vậy, ngay từ khi bắt đầu tìm nhà, chúng tôi đã đặt niềm tin vào các chủ đầu tư lớn uy tín để tránh tình trạng bút sa gà chết", chị Hà nói thêm.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, đúng tiêu chuẩn được nhiều người mua nhà quan tâm. Ảnh: Vinhomes

Là chủ đầu tư bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, các dự án của Vinhomes ưu tiên hệ thống phòng cháy chữa cháy tiên tiến, đồng bộ, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy hiện hành, được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm duyệt, nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

Đơn cử tại Ocean City, các tòa nhà đều được trang bị hệ thống báo cháy thông minh từ nhiều nhà cung cấp danh tiếng như Hochiki, Notifier, Siemens và tuân thủ các quy định về hút khói trong hành lang và báo cháy cho thang thoát hiểm.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại mỗi tòa nhà không chỉ giúp cảnh báo tức thời về nguy cơ cháy nổ mà còn hỗ trợ xử lý nhanh, bảo đảm an toàn cho cư dân từ cả trong và bên ngoài tòa nhà khi sự cố xảy ra. Hệ thống này bao gồm tính năng báo cháy tự động với mạng lưới các đầu báo cháy khói và nhiệt có khả năng nhận diện và truyền tín hiệu ngay lập tức đến phòng trực trung tâm. Từ các thông tin nhận được, phòng trực trung tâm có thể xác định chính xác nguy cơ, khả năng diễn biến và điều động nhanh chóng đội cứu hỏa của tòa nhà, xử lý tình huống khẩn cấp.

Trung tâm theo dõi luôn có người trực để xử lý kịp thời các tình huống tại Ocean City. Ảnh: Vinhomes

Bên trong các tòa nhà còn trang bị nhiều thiết bị hiện đại như hệ thống chữa cháy bao gồm đầu phun tự động Sprinkler, hộp chữa cháy vách tường, trạm bơm cấp nước; hệ thống ngăn cháy lan hiệu quả nhờ màn ngăn nước đầu phun hở Drencher và rèm ngăn cháy. Các khu vực nhiều rủi ro như nhà để xe cũng được trang bị các thiết bị chữa cháy khẩn cấp.

Ở bên ngoài tòa nhà, hệ thống trụ cấp nước, tiếp nước cũng được bố trí với mật độ cao, luôn có đủ nước để sử dụng.

Ngoài ra, để bảo đảm an toàn cho cư dân trong các trường hợp cần thoát hiểm, tòa nhà còn trang bị hệ thống tăng áp, hút khói và hệ thống chỉ dẫn thoát nạn, chiếu sáng khẩn cấp. Các gian lánh nạn cũng được chủ đầu tư xây dựng, nhằm tạo khu vực trú ẩn an toàn cho các cư dân trong lúc tình huống nguy hiểm.

Một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy tại khu đô thị của Vinhomes. Ảnh: Vinhomes

Theo anh Hoàng Kiên, cư dân của Ocean City, việc đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, đúng tiêu chuẩn là điều thiết yếu nhưng quan trọng hơn là hệ thống được bảo trì, kiểm định định kỳ. Điều này phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ quản lý.

"Sau ba năm dọn về Vinhomes Ocean Park 1, Ocean City, tôi vẫn luôn hài lòng với quyết định của mình. Bên cạnh việc kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng định kỳ, ban quản lý cũng thường xuyên tổ chức đào tạo, diễn tập tình huống, phương án chữa cháy nội bộ để trong trường hợp có sự cố thì người dân cũng không hoảng loạn", anh Kiên chia sẻ.

Theo đại diện chủ đầu tư Vinhomes, ngày càng nhiều người dân quan tâm đến tiêu chí an toàn phòng cháy chữa cháy khu mua căn hộ. Theo đó, những dự án đáp ứng đúng và đủ các quy định và có sự đồng hành sát sao của chủ đầu tư sẽ có nhiều lợi thế thu hút và giữ chân cư dân. "Đó không chỉ vì sự an toàn của mỗi cá nhân mà còn thể hiện cam kết vững chắc của chủ đầu tư đối với cộng đồng cư dân", vị này nói thêm.

Tuệ Anh