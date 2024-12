Cự đà rơi hàng loạt từ trên cây vì lạnh

MỹCự đà xanh xâm hại ở Florida bị tê liệt và rơi khỏi cành cây khi nhiệt độ hạ thấp dưới 4,4 độ C.

Hiện tượng cự đà rơi hàng loạt khi trời lạnh rất phổ biến ở Florida. Ảnh: Key News

Cự đà rơi hàng loạt từ trên cây khi trời lạnh trở nên phổ biến ở Florida đến mức thậm chí được nhắc tới trong dự báo thời tiết. Tại sao loài bò sát này lại phản ứng như vậy với thời tiết lạnh? Do là động vật máu lạnh, cự đà xanh (Iguana iguana) có thể gặp khó khăn trong việc duy trì thân nhiệt khi thời tiết lạnh hơn, khiến chúng rơi vào trạng thái ngủ lịm tạm thời. Đây là một loại tê liệt khiến con vật mất khả năng kiểm soát cơ bắp, vì vậy chúng rơi xuống từ cành cây. Tình trạng tê liệt thường xảy ra khi nhiệt độ hạ xuống dưới 4,4 độ C, theo Joe Wasilewski, nhà sinh vật học bảo tồn ở Đại học Florida. Thời tiết lạnh cũng ảnh hưởng tới những loài bò sát không phải bản xứ ở Florida như trăn và cá sấu.

Phạm vi sinh sống bản xứ của cự đà xanh trải rộng từ nam Mexico tới miền trung Brazil và Bolivia, vì vậy nhiệt độ cơ thể tối ưu của chúng vào khoảng 29 - 35 độ C. Khi nhiệt độ hạ xuống dưới 10 độ C, trao đổi chất của cự đà chậm lại, và chúng bắt đầu rơi khỏi cành cây ngay khi nhiệt độ hạ dưới 4,4 độ C. "Trao đổi chất trong cơ thể chúng phù hợp để sống ở vùng nhiệt đới nhưng 1 - 2 lần trong năm, Florida trải qua đợt rét đột ngột", Wasilewski giải thích.

Hiện tượng thu hút nhiều sự chú ý hơn gần đây do số lượng cự đà bùng nổ. Cự đà được giới thiệu vào Florida trong thập niên 1960 và quần thể phát triển từ những năm 1990, một phần do thiếu động vật săn mồi tự nhiên. Hiện tượng cự đà rơi hàng loạt rất nổi tiếng ở Nam Florida do quần thể cự đà xanh đang phát triển và Florida nhiều khả năng là nơi xâm hại xa nhất về phía bắc của chúng. Điều này có thể thay đổi khi thời tiết ấm lên do biến đổi khí hậu.

Thông thường, cự đà tê liệt sẽ khôi phục các giác quan khi nhiệt độ ấm lên, nhưng cự đà rơi có thể gây nguy hiểm, khiến mọi người bị thương hoặc phá hủy xe cộ. Cơ quan Thời tiết Quốc gia đưa cảnh báo về cự đà, khuyến khích người dân chú ý môi trường xung quanh và để yên nếu bắt gặp cự đà sốc lạnh. Wasilewski từng thu thập cự đà sốc lạnh, vận chuyển chúng trong thùng khi thời tiết ấm lên và sau đó khi mở chiếc hộp, ông thấy những con cự đà cực kỳ hoạt bát và nhảy khắp nơi.

An Khang (Theo Live Science)