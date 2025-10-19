PhilippinesCơ thủ pool số một Việt Nam, Dương Quốc Hoàng đánh bi 9 xuống lỗ theo cách đẹp mắt, trong trận thắng Skyler Woodward 5-1 ở Reyes Cup 2025.

Ở ván 5, khi đang dẫn 3-1, Quốc Hoàng bị đặt vào thế khó khi bi 9 nằm giữa bi cái và bi 5 (chính là bi mục tiêu). Bình luận viên Matchroom nói rằng cơ thủ 38 tuổi nên nhảy bi, nhưng anh quyết định cân băng ngắn. Bi cái chạm vào bi 5, rồi đập trúng và đưa bi 9 rơi xuống lỗ 10.

Do bi 9 rơi xuống lỗ một cách hợp lệ, Quốc Hoàng thắng ván này mà không cần đánh các bi còn lại trên bàn. Anh vung tay lên trời rồi ra dấu hiệu để khán giả reo hò cổ vũ. Cơ thủ sinh năm 1987 có lối đánh điềm đạm, ít bộc lộ cảm xúc. Nhưng đường cơ khó tin này khiến anh vỡ òa.

Cú cân băng, mượn má đá 9 khó tin của cơ thủ Quốc Hoàng Đường cơ dứt điểm ván đấu của Dương Quốc Hoàng.

Bình luận viên ban đầu cho rằng Quốc Hoàng "gặp may, rất may". Nhưng sau khi xem lại cú đánh, người này cho rằng cú đánh này hoàn toàn nằm trong tính toán của đại diện châu Á, dựa vào lực đánh bi cái và quỹ đạo bi 5. Hơn nữa, Quốc Hoàng cũng không nhìn theo bi 5, mà chỉ quan sát bi cái, chờ nó rơi xuống lỗ.

Sau mỗi cú đánh không đúng như dự tính nhưng vẫn đem lại lợi thế, Quốc Hoàng thường giơ tay ra dấu để đối thủ thông cảm. Nhưng trong tình huống này cơ thủ số 23 thế giới không làm vậy, dấu hiệu cho thấy cú đánh có chủ đích. Báo Anh Sun cũng gọi cú đánh này là "thần kỳ".

AJ Manas (trái) và Johann Chua (phải) bế Dương Quốc Hoàng sau khi anh thắng Skyler Woodward ở trận thứ chín, giải pool 9 bi Reyes Cup 2025 tại Manila, Philippines tối 18/10. Ảnh: Matchroom

Quốc Hoàng thắng ván tiếp theo, để ấn định tỷ số 5-1 trước Woodward. Nhờ đó, anh giúp đội châu Á dẫn đội Phần còn lại thế giới (gọi tắt là Thế giới) 8-1. Ở trận đấu cuối ngày 18/10, Aloysius Yapp và Carlo Biado thắng áp đảo Francisco Sanchez Ruiz và Moritz Neuhausen, giúp đội châu Á dẫn 9-1. Chỉ cần hai trận thắng nữa, châu Á sẽ bảo vệ chức vô địch Reyes Cup.

Reyes Cup 2025 là giải pool 9 bi đồng đội danh giá, quy tụ các cơ thủ hàng đầu tại Manila, Philippines. Châu Á và Thế giới thi đấu đến khi một bên đạt 11 điểm để vô địch. Mỗi trận thắng 5 ván sẽ mang về một điểm cho đội. Đội châu Á gồm Carlo Biado, Aloysius Yapp, Johann Chua, Dương Quốc Hoàng và AJ Manas. Phía Thế giới sở hữu Fedor Gorst, Jayson Shaw, Francisco Sanchez Ruiz, Neuhausen và Skyler Woodward.

Xuân Bình