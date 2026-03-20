Cú 'bứt phá' trong quý I của Kingsport

MV truyền thông thu hút 70 triệu view, cộng cú đúp giải thưởng quốc gia giúp Kingsport trở thành một trong những cái tên nổi bật trong ngành thiết bị y tế - chăm sóc sức khỏe quý I/2026.

MV Ngồi trên ngai - sản phẩm hợp tác giữa Kingsport, ca sĩ Hoàng Thùy Linh và Masew tạo hiện tượng truyền thông khi cán mốc 70 triệu lượt xem trên mọi nền tảng trong quý I, đồng thời giúp thương hiệu chăm sóc sức khỏe và người tiêu dùng hiểu nhau hơn. Cộng hưởng cùng cú đúp giải thưởng Top 3 Thương hiệu Chăm sóc sức khỏe quốc gia 2026 và Top 10 Công ty thiết bị y tế uy tín 2026, thương hiệu này đang bứt phát nhằm khẳng định vị trí của mình trong thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe.

Một cảnh trong MV "Ngồi trên ngai". Ảnh chụp màn hình

Không chỉ bùng nổ về mặt hiển thị, Ngồi trên ngai còn tạo ra một làn sóng thảo luận trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú với thông điệp "Vua chúa cũng sướng đến thế là cùng" thể hiện trong MV. Đại diện nhà sản xuất cho biết, ví von này phản ánh chính xác cách Kingsport đang làm: biến chiếc ghế massage quen thuộc thành biểu tượng của sự tận hưởng đẳng cấp ngay tại gia.

Giữa bối cảnh tình trạng kiệt sức (burnout) và đau mỏi vai gáy đang báo động, thông điệp "Mang ngai về nhà, bật chế độ phục hồi" của Kingsport đã "đánh trúng" mơ ước của hàng triệu người. Qua MV, chiếc ngai vàng được tái định nghĩa thành đặc quyền chăm sóc sức khỏe tại gia. Đặc quyền này được Kingsport bảo chứng bằng hệ sinh thái công nghệ "may đo" cho người Việt. Sự kết hợp của Kingtech, King Sonic và AI Body Scan đã cá nhân hóa hoàn toàn trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, biến cỗ máy thành người phục vụ tận tụy cho từng thành viên trong gia đình.

Hình ảnh sản phẩm chụp từ MV. Ảnh: Chụp từ màn hình

Đơn vị cho biết, một MV lan tỏa trên Internet có thể thu hút sự chú ý nhất thời, nhưng để thuyết phục người tiêu dùng mở hầu bao đầu tư cho một thiết bị cao cấp lại cần những giá trị thực chứng. Kingsport đang chứng minh họ không chỉ làm tốt bề nổi. Theo khảo sát của YouNet năm 2025, có tới 96% người tham gia khảo sát ưu tiên lựa chọn Kingsport khi có nhu cầu mua ghế massage. Đáng chú ý, 99% người dùng đánh giá cao công nghệ Kingtech; 97% ghi nhận giấc ngủ và tinh thần được cải thiện rõ rệt và 96% phản hồi tích cực về khả năng hỗ trợ phục hồi vận động cũng như chất lượng dịch vụ.

Đại diện thương hiệu chia sẻ, âm nhạc giúp hình ảnh "ngai Việt" lan tỏa về mặt cảm xúc, còn những con số khảo sát trên cùng cú đúp giải thưởng góp phần thể hiện rằng vị thế của Kingsport không được xây bằng sự hào nhoáng của truyền thông, mà được xác lập bằng nội lực công nghệ và sự tin chọn bền vững của hàng triệu gia đình.

Diệp Chi