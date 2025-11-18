Cú 'bắt tay' tạo doanh thu khống 2.350 tỷ đồng của Shark Thủy

Hà NộiÔng Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy, nhờ Công ty Nhất Trần chạy doanh thu "ảo" cho Egroup lên gần 2.350 tỷ đồng bằng các hợp đồng mua bán thẻ điện thoại khống.

Trong kết luận điều tra của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) ban hành hôm 13/11, ông Thủy bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị cáo buộc Nhận hối lộ 32 tỷ đồng của ông Thủy.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup do ông Thủy sáng lập năm 2008, giữ cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Tập đoàn hoạt động theo hệ sinh thái gồm 20 công ty con, được Egroup sử dụng để huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền.

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần do bà Liên làm Chủ tịch HĐQT thành lập từ năm 2014 tại TP HCM, chuyên kinh doanh mua bán sim thẻ điện thoại của các nhà mạng, vật liệu xây dựng, nông sản.

Màn đánh bóng báo cáo tài chính 2.350 tỷ đồng cho Egroup

Theo kết luận điều tra, năm 2016, ông Thủy lên kế hoạch đánh bóng hình ảnh cho Egroup là doanh nghiệp có doanh thu lớn, lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư. Ông này đặt vấn đề với bà Liên, nhờ chạy doanh thu khống vì lúc này Nhất Trần có doanh thu rất lớn - khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi năm, trong khi nhu cầu của Egroup chỉ cần khoảng vài trăm tỷ đồng một năm.

Thủy sau đó chỉ đạo Giám đốc tài chính Egroup Nguyễn Mạnh Phú làm đầu mối liên hệ.

Shark Thủy khi chưa bị bắt. Ảnh: Egroup

Bà Liên đồng ý với điều kiện ông Thủy phải trả tiền phí dịch vụ bao gồm chi phí "đối soát" tính bằng 2% tiền chạy doanh thu một năm; phải chịu trách nhiệm chi trả các khoản phí vận hành khác kèm theo như phí giao dịch ngân hàng 0,03% tính trên số tiền Nhất Trần chuyển tiền bán hàng cho Egroup. Hình thức thanh toán là chuyển khoản vào số tài khoản ngân hàng do bà Liên cung cấp hoặc đưa tiền mặt.

Để bảo đảm cho việc kinh doanh trên sổ sách kế toán là có lãi, Egroup được Nhất Trần cho hưởng triết khấu khi tham gia mua bán thẻ điện thoại là từ 0,053% đến 0,354% doanh thu. Nhưng trên thực tế, nhóm ông Thủy phải chuyển trả lại toàn bộ tiền chênh lệch này cho bà Liên.

C03 xác định, từ 12/2016 đến 9/2021, bà Liên đã lợi dụng chức vụ Giám đốc Công ty Nhất Trần để chỉ đạo cấp dưới ký 12 hợp đồng khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống. Từ đó giúp Egroup ghi nhận doanh thu khống với tổng số tiền gần 2.350 tỷ đồng - chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính.

Doanh thu trên báo cáo "siêu lớn" nhưng trên thực tế Egroup không kinh doanh sim thẻ điện thoại mà chỉ đóng vai trò là đơn vị trung gian. Đầu các năm, ông Thủy hoặc Phú sẽ thông báo về nhu cầu doanh thu mỗi năm để bà Liên cân đối, lập bảng bán hàng trong năm. Hàng tháng thường có chi tiết số lượng thẻ điện thoại mua bán tương đương với số tiền phù hợp với nhu cầu doanh thu.

Theo thỏa thuận, ông Thủy phải trả cho bà Liên tổng cộng 46,5 tỷ đồng. Nhưng do gặp khủng hoảng về tài chính, không có dòng tiền mới của nhà đầu tư nên Thủy mới đưa cho Liên gần 32 tỷ.

Tại cơ quan điều tra, bà Liên khai bỏ vốn thành lập Công ty Nhất Nhất và điều hành mọi hoạt động. Để đảm bảo căn cứ pháp lý và thuận tiện trong quá trình thỏa thuận, giao dịch với khách hàng, bà chỉ đạo em ruột (người đại diện pháp luật) ký quyết định bổ nhiệm bà làm Giám đốc điều hành. Ngoài ra, bà cũng thành lập Công ty CP Mobilenet và Công ty TNHH Phú Lê Huy.

Năm 2016, thông qua mối quan hệ cá nhân, bà đồng ý tăng doanh thu khống lên vài trăm tỷ đồng mỗi năm cho ông Thủy để hưởng 2%. Số tiền này nhận ngoài sổ sách kế toán.

Phụ huynh kéo đến trung tâm Apax Leaders của Shark Thủy đòi tiền nợ học phí, năm 2023. Ảnh: Lệ Nguyễn

C03 phong tỏa một loạt tài sản

Quá trình điều tra, C03 đã truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa. Các bị can, gia đình và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã tự nguyện nộp 48 tỷ đồng tiền khắc phục.

Cảnh sát cũng phong tỏa một tài khoản của Shark Thủy có 101 triệu đồng; kê biên tài sản, cổ phiếu của các bị can là 127 tỷ đồng; đề nghị tạm dừng làm các thủ tục biến động 33 bất động sản trong hệ sinh thái Công ty Egroup và 12 bất động sản ở Gia Lai, TP HCM của Công ty Nhất Trần.

Ngoài hành vi trên, Shark Thủy còn bị cáo buộc đã chỉ đạo tăng vốn khống và quảng cáo hào nhoáng để thu hút nhà đầu tư mua cổ phần khống. Từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy đã bán vượt vốn điều lệ của Egroup là hơn 206 triệu cổ phần cho hơn 10.100 nhà đầu tư, chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng và không còn khả năng thanh toán.

Trong vụ án này, Giám đốc tài chính Egroup Nguyễn Mạnh Phú bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. 26 người còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame, bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Dự