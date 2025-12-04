Cụ bà suýt mất 2 tỷ đồng khi tin cuộc gọi báo 'con trai bị tai nạn'

Nghệ AnNhận trình báo về việc cụ bà 76 tuổi mang hơn 2 tỷ đồng tới ngân hàng gửi vào tài khoản lạ để "cứu con trai bị tai nạn giao thông nghiêm trọng", cảnh sát lập tức ngăn chặn.

Khoảng 17h ngày 3/12, bà Nguyễn Thị Tâm, 76 tuổi, trú xã Thạch Xuân, trước đây thuộc huyện Thạch Hà, nhận cuộc gọi từ số lạ nói con trai bà gặp tai nạn khi tham gia giao thông, đang nguy kịch, cần chuyển tiền gấp để điều trị.

Khi thấy người lạ đọc đúng tên tuổi con trai và liên tục yêu cầu phải chuyển tiền ngay nếu không "tính mạng khó giữ", bà Tâm hoảng sợ, gom toàn bộ số vàng dành dụm nhiều năm đem tới một tiệm vàng ở phường Thành Sen, trước đây thuộc TP Hà Tĩnh, bán lấy hơn 2 tỷ đồng.

Biên lai mà cụ bà giao dịch tại tiệm vàng. Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, bà đến một ngân hàng gần đó để thực hiện chuyển khoản. Nữ giao dịch viên cho biết khi tiếp nhận yêu cầu thấy cụ bà run rẩy, tác phong vội vàng, liên tục giục "chuyển tiền nhanh" nên nghi ngờ có dấu hiệu bị kẻ xấu thao túng tâm lý.

"Tôi hỏi mục đích chuyển tiền, cụ bảo con bị tai nạn. Tôi tiếp tục hỏi tai nạn thế nào, có nghiêm trọng không mà cần nhiều tiền vậy, nhưng cụ chỉ nói 'chuyển nhanh là được', không nghe phân tích gì thêm", nhân viên kể.

Nghi vấn lừa đảo, nhân viên ngân hàng tìm cách trì hoãn giao dịch và báo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh. Ít phút sau, cán bộ công an có mặt, trấn an, giải thích bà Tâm đang bị nhóm lừa đảo dẫn dắt, hoàn toàn không có chuyện con trai bị tai nạn.

Bà gọi điện cho con và biết anh vẫn an toàn nên bình tĩnh trở lại, dừng chuyển tiền.

"Số vàng trên tôi tích góp cả đời để dưỡng già. Nếu không được công an và ngân hàng ngăn lại chắc mất sạch, không biết những năm cuối đời sống thế nào", bà Tâm nói.

Công an cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, kẻ gian giả danh người thân gặp nạn để tạo áp lực tâm lý, buộc nạn nhân chuyển tiền ngay lập tức. Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền trong tình huống khẩn cấp, đột xuất.

Đức Hùng

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.