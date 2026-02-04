Cụ bà nguy kịch do chó cắn

Hà NộiCụ bà 75 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, gãy hở xương hai tay và nhiều vết thương phần mềm phức tạp sau khi bị chó tấn công.

Ngày 4/2, BS Nguyễn Mộc Sơn, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết kíp trực tiếp nhận bệnh nhân với nhiều tổn thương rải rác khắp cơ thể, nguy cơ nhiễm trùng cao, đe dọa tính mạng. Hiện chưa rõ người bệnh bị chó tấn công trong toàn cảnh nào.

Kết quả thăm khám xác định hai tay là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cụ thể, tay phải bệnh nhân gãy hở đầu dưới xương quay kèm nhiều vết thương nhỏ từ cẳng tay xuống bàn tay. Tay trái dập nát phức tạp vùng bàn tay, gãy hở các xương đốt bàn và ngón tay, đồng thời tổn thương gân. Bác sĩ đánh giá nếu không can thiệp kịp thời, người bệnh đối mặt nguy cơ mất chức năng vận động bàn tay. Ngoài ra, hàng loạt vết thương phần mềm khác cho thấy mức độ tấn công dữ dội của vật nuôi.

Bác sĩ kiểm tra vết thương cho bệnh nhân sau mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ lập tức sơ cứu, chuyển bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu để xử lý các tổn thương. Hiện tại, người bệnh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tạm ổn định. Bệnh viện đang làm thủ tục chuyển tuyến để bà tiếp tục điều trị, đồng thời tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại theo phác đồ.

Theo bác sĩ Sơn, súc vật cắn thường gây ra những tổn thương đặc biệt nguy hiểm. Vết thương do chó cắn thường bẩn, dập nát khiến vi khuẩn xâm nhập sâu vào mô, xương, gân, cơ. Nếu xử trí chậm trễ, bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết hoặc hoại tử.

Bác sĩ khuyến cáo các gia đình cần quản lý chặt vật nuôi, tuyệt đối không thả rông chó và phải tiêm phòng dại định kỳ. Người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em, cần cảnh giác để tránh tai nạn đáng tiếc. Khi bị chó cắn, nạn nhân cần rửa vết thương đúng cách và đến ngay cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không chủ quan dù vết thương nhỏ để tránh di chứng nặng nề.

Lê Nga