Cụ bà đặt hàng nghìn đơn hàng, chất đầy nhà

Trung QuốcCú sốc mất con gái khiến bà Liu, 80 tuổi, lao vào mua sắm hàng nghìn đơn hàng qua mạng, biến căn hộ thành nơi chứa rác, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn.

Hai năm trước, con gái duy nhất của bà Liu ở quận Triều Dương, Bắc Kinh qua đời. Cú sốc mất người thân đẩy người phụ nữ 80 tuổi vào thói quen mua sắm, tích trữ đồ đạc để khỏa lấp nỗi cô đơn.

Mỗi ngày, bà Liu dành thời gian xem các phiên livestream và nhận hơn 10 kiện hàng, chủ yếu là thực phẩm chức năng, đồ ăn, vật dụng nhà bếp. Toàn bộ 4.000 nhân dân tệ lương hưu mỗi tháng đều được dùng để "chốt đơn", thậm chí lấn sang cả phần thu nhập của người chồng.

Hàng nghìn kiện hàng mang về nhà nhưng không bao giờ được bóc. Các thùng các tông, đồ hết hạn nuốt chửng không gian từ mặt sàn lên bệ cửa sổ, từ phòng khách tràn vào phòng ngủ. Căn nhà chỉ còn một khe hẹp, lách người hay xoay bước đều phải hết sức cẩn trọng. Các chậu hoa không còn chỗ đặt, phải đưa lên giường và chết khô vì không được tưới nước.

"Tôi không muốn nhìn nhà cửa trống trải. Nhiều đồ tạo cảm giác có không khí gia đình", bà Liu cho biết.

Hàng nghìn kiện hàng chưa mở trong nhà cụ Li. Ảnh: QQ

Ông Liu Tao, trưởng trạm cứu hỏa Đông Bá, cho hay bà Liu có một chiếc máy tính bảng và một điện thoại di động để liên tục mua sắm trực tuyến. Những hộp đồ các tông này đều là vật liệu dễ cháy, bít kín lối thoát hiểm. Chúng không chỉ cản trở lực lượng cứu hộ mà còn đe dọa trực tiếp tính mạng cư dân xung quanh nếu xảy ra hỏa hoạn.

Ban quản lý khu dân cư và lực lượng cứu hỏa mất nhiều ngày đến tận nhà thuyết phục. Ban đầu, bà Liu mắng chửi và đuổi họ đi. Các cơ quan chức năng cùng người cháu ngoại không sống cùng đã phải kiên trì khuyên nhủ, phân tích các rủi ro. Cuối cùng, khi cán bộ cam kết chỉ vứt bỏ đồ hỏng và hết hạn, bà mới đồng ý mở cửa.

Sáng 25/3, đội cứu hỏa 30 người tiến vào căn hộ. Lực lượng chức năng khuân vác, bóc mở từng gói hàng. Với những món đồ bà Liu tiếc nuối, họ đưa kính lão cho bà tự kiểm tra, sau đó đóng gói và cất gọn gàng.

Qua 12 giờ làm việc liên tục, đội dọn dẹp đã chở đi hơn 10 xe tải rác, trả lại không gian thông thoáng cho gia đình. Lính cứu hỏa tiếp tục rà soát lại đường điện, thay dây dẫn cũ, kiểm tra đường ống gas và hướng dẫn chủ nhà cách sử dụng thiết bị tự cứu.

"Hành vi tích trữ của người già là vấn đề tâm lý và xã hội, rất cần sự thấu hiểu, chung tay giải quyết từ cộng đồng", ông Liu Tao nhấn mạnh. Đại diện cơ quan cứu hỏa cho biết địa phương sẽ lập cơ chế rà soát an toàn định kỳ và hỗ trợ tận nhà cho nhóm người yếu thế.

Theo các chuyên gia trung tâm Sức khỏe tâm thần Thượng Hải, hành động của bà Liu là biểu hiện của chứng rối loạn tích trữ (Hoarding disorder) ở người già thường bùng phát hoặc trở nên trầm trọng hơn sau những cú sốc tinh thần lớn, đặc biệt là sự ra đi đột ngột của người thân, cảm giác cô đơn, thiếu an toàn và mất kiểm soát trong cuộc sống. Người bệnh tin rằng mọi vật đều có giá trị và việc vứt bỏ khiến họ bất an. Tỷ lệ mắc chứng này ở người cao tuổi vào khoảng 6%.

Bác sĩ Yan Feng cảnh báo nếu người lớn tuổi đột ngột tích trữ kèm dấu hiệu giảm trí nhớ, gia đình cần lưu ý khả năng liên quan đến bệnh Alzheimer hoặc một số dạng sa sút trí tuệ khác.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra ít nhất một nửa số bệnh nhân tích trữ đồng thời bị trầm cảm hoặc lo âu.

Bảo Nhiên (Theo Beijing Daily)