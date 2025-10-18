Cụ bà bị trói tay, sát hại

Quảng NinhCụ bà 75 tuổi bán tạp hoá, sống một mình đã bị Bùi Ngọc Đức sát hại để lục tìm tài sản trong nhà.

Sáng 18/10, người dân phường Bình Khê (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) phát hiện cụ bà 75 tuổi tử vong trong nhà riêng, tay chân bị trói, nhiều tài sản bị xáo trộn.

Bùi Ngọc Đức khi bị bắt. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nạn nhân sống một mình, bán hàng tạp hóa tại nhà. Chiều 17/10, người thân mất liên lạc, đến sáng hôm sau phát hiện sự việc. Trong nhà, lợn đất bị đập vỡ, tiền bị lấy sạch.

Sau 9 tiếng truy tìm, 18h15 cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt nghi phạm là Bùi Ngọc Đức (23 tuổi, quê Tuyên Quang), tạm trú cùng khu với nạn nhân.

Đức thừa nhận đã sát hại cụ bà để cướp tài sản.

Lê Tân