Cụ bà bị hoại tử hơn một mét ruột

Đồng NaiCụ bà 77 tuổi, phường An Hòa, TP Biên Hòa, bị thoát vị thành bụng hơn 20 năm do vết mổ sau sinh nhưng không điều trị.

Khi khối phình ở bụng to bằng trái bưởi, người bệnh bị đau dữ dội, buồn nôn và không đi cầu được, người nhà đưa cấp cứu bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark.

Ngày 2/7, bác sĩ chuyên khoa 1 Rmah Lực, người trực tiếp tham gia phẫu thuật cho bệnh nhân chia sẻ: Bệnh nhân nhập viện cấp cứu quá muộn, ruột non đã bị hoại tử đen do thiếu máu nuôi dưỡng. Ệ-kíp đã phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột non bị nghẹt, không còn nhu động ruột, nối lại ruột và phục hồi thành bụng.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, hết đau bụng, đi vệ sinh tốt. Hiện bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn sau phẫu thuật.

Tuy nhiên theo bác sĩ Rmah Lực, nếu bệnh nhân điều trị sớm hơn thì đã không phải cắt bỏ ruột và chỉ cần tiến hành mổ nội soi, thời gian phục hồi cũng sẽ nhanh hơn.

Bác sĩ Rmah Lực chia sẻ: Thoát vị thành bụng hoặc thoát vị bẹn là một bệnh lý khá nguy hiểm đối với sức khỏe và tính mạng của người bệnh, đặc biệt khi nó bị tắc. Tình trạng này nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ra một số biến chứng như khối thoát vị bị nghẹt, ruột và các thành phần lân cận sẽ bị siết chặt ở túi thoát vị.

"Máu không thể tới được để nuôi các thành phần này khiến thoát vị có nguy cơ bị hoại tử và tử vong nếu không được phẫu thuật kịp thời. Vì vậy, bệnh nhân có khối thoát vị bụng nên đến thăm khám và điều trị sớm, tránh để quá lâu", bác sĩ khuyên.

Phần ruột non hơn một mét bị hoại tử được bác sĩ cắt bỏ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Lê Cầm