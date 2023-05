Cụ bà bị cảnh sát trấn áp bằng súng điện qua đời

AustraliaCụ bà Claire Nowland, 95 tuổi, qua đời sau khoảng một tuần nguy kịch vì bị cảnh sát bắn súng điện trấn áp.

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cụ bà Clare Nowland, 95 tuổi, đã qua đời ở Cooma tối nay", cảnh sát bang New South Wales ra tuyên bố ngày 24/5.

Trước đó vài giờ, sĩ quan 33 tuổi, người đã dùng súng điện bắn bà Nowland, đã bị truy tố với các cáo buộc hành động bất cẩn gây thương tích nghiêm trọng, dùng vũ lực gây tổn hại cơ thể và tấn công bằng súng điện. Sĩ quan này đã bị đình chỉ công tác và sẽ hầu tòa vào ngày 5/7.

Cảnh sát trưởng Karen Webb cho biết gia đình cụ bà Nowland đã được thông báo về các cáo buộc nhằm vào sĩ quan cảnh sát và gửi lời cảm ơn những điều tra viên đã nhanh chóng hành động.

Cụ bà Clare Nowland. Ảnh: Guardian

Cụ bà Nowland cao 1,57 m và nặng 43 kg bị cảnh sát bắn súng điện trấn áp khi cầm con dao làm bếp trên tay tại viện dưỡng lão. Bà đi chậm về phía cảnh sát, do phải dùng khung hỗ trợ khi di chuyển. Phát súng điện khiến bà ngã và chấn thương đầu, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Giới chức New South Wales đang chịu áp lực phải công bố video ghi lại sự việc quay bằng camera gắn trên người cảnh sát. Cảnh sát New South Wales phản đối điều này và cảnh sát trưởng Webb nói rằng gia đình của bà Nowland không muốn công bố đoạn video. Tuy nhiên, nghị sĩ đảng Xanh Sue Higginson ngày 23/5 đã gửi kiến nghị tới cơ quan lập pháp New South Wales, yêu cầu phải công khai đoạn video.

"Việc từ chối công bố video chỉ có thể vì những lý do sai trái. Cộng đồng New South Wales có quyền biết chính xác điều gì đã xảy ra khi bà Clare Nowland bị bắn súng điện", nghị sĩ Higginson nói, thêm rằng cần cải cách lực lượng cảnh sát.

Năm 2020, 6 sĩ quan cảnh sát Australia cũng còng tay cụ bà ngoài 80 tuổi Rachel Grahame vì bà lấy dây đeo thẻ của một nhân viên.

Ngọc Ánh (Theo AFP)