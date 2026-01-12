Cụ bà 87 tuổi bị cướp khống chế lấy hết tiền

Quảng TrịLợi dụng lúc đêm khuya, Nguyễn Văn Bảo đột nhập nhà cụ bà 87 tuổi ở một mình, khống chế nạn nhân lấy túi tiền hơn 1,5 triệu đồng tích góp.

Lúc 0h30 ngày 11/1, Nguyễn Văn Bảo (trú phường Nam Đông Hà) đột nhập nhà bà Hồ Thị Lai (87 tuổi, trú thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử). Thấy bà Lai đang nằm trên giường, Bảo dùng tay bịt miệng khống chế, lấy đi túi tiền hơn 1,5 triệu đồng rồi rời hiện trường.

Sáng cùng ngày, bà Lai trình báo Công an xã Ái Tử. Qua điều tra, cảnh sát xác định Bảo là người gây án. Tại cơ quan công an, Bảo thừa nhận hành vi và giao nộp lại số tiền đã cướp.

Vụ việc được Công an xã Ái Tử bàn giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo thẩm quyền.

Đắc Thành