Cụ bà 83 tuổi nhầm chân ga, đâm 6 ôtô dừng đèn đỏ

MỹChiếc Ford Explorer do cụ bà điều khiển lao như bay đến giao lộ và đâm một loạt xe khiến 4 tài xế phải nhập viện.

Cụ bà 83 tuổi nhầm chân ga, đâm 7 ôtô dừng đèn đỏ Video: Local 3 News

Theo Cảnh sát tuần tra Georgia (GSP), vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại giao lộ giữa đường Battlefield Parkway (GA 2) và đường Dietz ở Fort Oglethorpe vào 15/1 khiến 4 tài xế phải nhập viện.

Các điều tra viên của GSP cho biết người lái chiếc Ford Explorer là một phụ nữ 83 tuổi đã nhầm chân ga với chân phanh trước khi xảy ra va chạm. Chiếc Ford sau đó đâm vào một chiếc Kia Forte màu trắng, một chiếc GMC Sierra màu trắng và một chiếc Honda CR-V màu nâu, tất cả đều đang dừng đèn đỏ trên đường Dietz.

Va chạm khiến chiếc GMC đâm vào một xe Honda Civic màu xám và một xe Lexus IS300 màu hồng, trong khi chiếc Ford Explorer bị lật.

Đoạn video gây sốc và thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều người trong số họ có chung một suy nghĩ.

"Người cao tuổi nên được kiểm tra lại", một người nói. "Tôi cũng sẽ già đi, và tôi đồng ý", một người tán thành.

Một người nói rõ quan điểm: "Tôi cảm thấy các gia đình nên chú ý hơn một chút và bắt đầu can thiệp nhiều hơn một chút", ý nhắc nhở người thân nên cẩn trọng với việc để người cao tuổi lái xe.

Người khác kể lại vụ tai nạn tương tự liên quan đến một người lớn tuổi khoảng một năm trước, và nói rằng cũng muốn thấy các biện pháp an toàn bổ sung như đánh giá lại bài kiểm tra lái xe cho những người tham gia giao thông.

Ngày 20/1, GSP cho biết đã có lệnh bắt giữ đối với nữ tài xế gây tai nạn. Cụ bà đối mặt với các tội danh gồm gây thương tích nghiêm trọng do xe cộ, lái xe liều lĩnh, chạy quá tốc độ 95 dặm/giờ (152 km/h) trong khu vực giới hạn tốc độ 35 dặm/giờ (56 km/h), bám quá sát xe phía trước.

Mỹ Anh (theo Local 3 News)