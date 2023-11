Cụ bà 82 tuổi thi đại học

Hàn QuốcCụ bà 82 tuổi Kim Jeong-ja thi đại học với mong muốn giao tiếp được bằng tiếng Anh với con cháu.

Điểm thi đại học tại trường Trung học Nữ sinh Seoul hôm thứ 5 chào đón một thí sinh đặc biệt. Ở tuổi 82, cụ Kim Jeong-ja là thí sinh lớn tuổi nhất thi đại học năm nay ở Hàn Quốc.

Cụ Kim hy vọng học tiếng Anh ở trường đại học để có thể nói chuyện với các cháu của mình ở Mỹ. Nguyện vọng này xuất phát từ một sự cố ở sân bay khi cụ Kim tiễn con gái.

"Ngày con gái tôi ra sân bay sang Mỹ, nó đã khóc rất nhiều. Bởi vì tôi không biết chữ nên không thể tìm được cách ra cổng chờ của con. Tiếng Hàn tôi thậm chí còn không biết, vậy làm sao tôi có thể nói tiếng Anh với các cháu?", cụ Kim kể trên chương trình truyền hình "You Quiz on the Block 2" của đài TvN năm 2019.

Cụ Kim Jeong-ja. Ảnh: Next Shark

Cụ Kim Jeong-ja sinh năm 1941 tại Nhật Bản, sau đó chuyển về quê nhà ở Masan, Hàn Quốc. Chiến tranh Triều Tiên nổ ra khi cụ đến tuổi học cấp 2, và sau khi chiến sự qua đi, là chị cả trong gia đình có 8 người con, cụ phải từ bỏ ước mơ đi học để đi làm phụ giúp gia đình.

Sau này khi các con đã yên bề gia thất, cụ mới có điều kiện thực hiện ước mơ đi học. Cụ đăng ký học tại trường Trung học nữ Ilsung cách đây 5 năm. Tuổi cao, đi lại khó khăn và lưng đã bị gù, cụ Kim thường phải ra khỏi nhà vào 6 rưỡi sáng nhưng chưa từng bỏ buổi học nào.

"Bước vào lớp với cảm giác vẹn nguyên như một nữ sinh, tôi hạnh phúc tới rơi nước mắt khi nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm", cụ nhớ lại buổi học đầu tiên.

Khi tới cổng trường thi đại học, cụ được các học sinh trường Ilsung cổ vũ nhiệt tình. Cụ nói: "Hôm nay là một ngày đầy thử thách với bất kì thí sinh nào, tôi hy vọng các cháu sẽ trúng tuyển đại học mong muốn, trở thành những nhân tài giúp Hàn Quốc tiếp tục phát triển".

Cư dân mạng Hàn Quốc đã gửi những lời nhắn động viên sau khi nghe câu chuyện cảm động của cụ: "Cụ đang sống một cuộc đời đáng ngưỡng mộ và ý nghĩa", "Chuyện của cụ khiến tôi rơi nước mắt", "Học tập đúng là không có tuổi tác".

Kỳ thi đại học (Suneung) diễn ra vào ngày 16/11, được coi là một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới. Cả nước điều chỉnh hoạt động để ưu tiên các sĩ tử: giao thông quanh các điểm thi được yêu cầu hạn chế gây tiếng ồn, các doanh nghiệp địa phương và thị trường chứng khoán mở cửa muộn hơn bình thường, nhiều chuyến bay bị hoãn và cảnh sát có nhiệm vụ hỗ trợ những thí sinh đến muộn.

Trong 8 giờ, các thí sinh sẽ trải qua nhiều bài thi, như tiếng Hàn, Toán, tiếng Anh, lịch sử Hàn Quốc, ngoại ngữ thứ hai hoặc chữ Hán.

Huy Quân (Theo Dong-a Ilbo, Korea JoongAng Daily)