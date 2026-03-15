Cụ bà 82 tuổi bị lừa kết hôn với chồng 47 tuổi

Trung QuốcCụ bà mù chữ 82 tuổi ở Hồ Nam tưởng làm giấy tờ để nhận trợ cấp 1.000 tệ và 20 quả trứng, không ngờ bị lừa ký giấy đăng ký kết hôn với người đàn ông 47 tuổi.

Sự việc bắt đầu từ ngày 9/2 tại cơ quan dân chính thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam. Một người đàn ông 47 tuổi đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với bà Tạ, 82 tuổi. Sính lễ cho cuộc hôn nhân chênh lệch 35 tuổi này là 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,8 triệu đồng) tiền mặt kèm 20 quả trứng gà.

Bà Tạ cho biết lúc đến nơi lĩnh chứng nhận, nhân viên làm thủ tục không giải thích gì thêm, chỉ chụp ảnh rồi phát cho một tờ giấy.

"Tôi đinh ninh đó là giấy tờ giả để nhận quà, không ngờ lại là thật", cụ bà nói. Theo bà Tạ, do không biết chữ nên bà không hay biết đối phương đã dúi tiền vào tay mình để hợp thức hóa việc kết hôn.

Bà Xie, 82 tuổi. ở Hồ Nam bị lừa kết hôn đầu tháng 2/2026. Ảnh: Shenyang Evening News

Sự việc vỡ lở ngày 11/3 khi con cháu bà Tạ tình cờ phát hiện sổ kết hôn. Bức xúc vì mẹ bị lừa gạt, gia đình đã tìm đến nhà người đàn ông 47 tuổi để chất vấn. Tại đây, mẹ của người này phủ nhận trách nhiệm và khẳng định cuộc hôn nhân do bà Tạ tự nguyện. Bản thân người đàn ông vẫn trốn tránh và giữ im lặng về động cơ kết hôn.

Sự việc gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến nghi ngờ hành động vội vã đòi chuyển hộ khẩu cụ bà sang tên người đàn ông nhằm mục đích chiếm đoạt tiền đền bù đất đai hoặc tiền dưỡng lão. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện hành, những thủ thuật kết hôn chớp nhoáng và chuyển hộ khẩu sai thời gian quy định thường không mang lại hiệu quả pháp lý để nhận tiền đền bù.

Giới luật sư tại Trung Quốc cũng chỉ ra lỗ hổng trong quy trình làm việc của cơ quan đăng ký kết hôn Tương Đàm. Theo Bộ luật Dân sự nước này, hôn nhân phải dựa trên sự tự nguyện. Khi người đăng ký là người cao tuổi, mù chữ, cơ quan chức năng có nghĩa vụ thẩm định, giải thích và xác nhận ý chí thực sự của họ.

Các chuyên gia pháp lý khuyên gia đình bà Tạ nên nhanh chóng xin giám định năng lực nhận thức và nộp đơn yêu cầu tòa án hủy bỏ cuộc hôn nhân này dựa trên yếu tố lừa dối.

Bảo Nhiên (Theo Shenyang Evening News)