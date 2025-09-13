Cụ bà 80 tuổi bị lừa tiền 'mua oxy' cứu phi hành gia rởm

Nhật BảnMột phụ nữ 80 tuổi ở Sapporo, tỉnh Hokkaido mất một triệu yen vì tin lời kẻ tự xưng là phi hành gia, nói cần tiền mua oxy do tàu vũ trụ bị tấn công.

Bà khai với cảnh sát, quen kẻ lừa đảo qua mạng xã hội từ giữa tháng 7. Hai người liên lạc với nhau qua email. Khi chiếm được tình cảm của nạn nhân, người này dựng lên câu chuyện "tàu vũ trụ bị tấn công, sắp hết oxy" và yêu cầu bà mua tiền điện tử để thanh toán chi phí.

Đến ngày 30/8, bà đã 5 lần đến cửa hàng tiện lợi mua thẻ tiền điện tử, gửi đi một triệu yen.

Tại Nhật Bản, các chuỗi cửa hàng tiện lợi (combini) như 7-Eleven, FamilyMart, Lawson không trực tiếp bán tiền điện tử. Thay vào đó, họ bán các loại thẻ quà tặng hoặc thẻ trả trước để nạp vào các tài khoản dịch vụ trực tuyến.

Lợi dụng điều này, kẻ lừa đảo thường yêu cầu nạn nhân mua thẻ rồi gửi mã số. Ngay khi nhận được mã, chúng có thể bán lại trên các website hoặc dùng mua hàng hóa. Giao dịch này gần như không thể truy vết.

Cụ bà 80 tuổi ở tỉnh Hokkaido bị "phi hành gia rởm" lừa một triệu yen cuối tháng 8/2025. Ảnh minh họa: Flickr

Sự việc chỉ bị phát hiện sau khi cụ bà kể chuyện với con cháu.

Cảnh sát Nhật Bản khuyến cáo người dân cảnh giác trước những yêu cầu gửi tiền từ người quen qua mạng xã hội và liên hệ ngay đường dây nóng để được tư vấn.

Theo Cơ quan Cảnh sát quốc gia, lừa đảo qua mạng xã hội tại nước này tăng mạnh trong năm 2024, gây thiệt hại kỷ lục 126,8 tỷ yen (835 triệu USD) từ các vụ lừa tình và đầu tư trực tuyến, vượt xa mức 81,3 tỷ yen của năm 2023.

Số vụ lừa tình tăng gần gấp đôi lên 3.784 vụ, trong khi lừa đảo đầu tư tăng lên 6.380 vụ.

Các loại tội phạm lừa đảo đặc biệt, như giả danh cảnh sát cũng chiếm đoạt số tiền kỷ lục 72,2 tỷ yen (476 triệu USD), tăng 59,4% so với năm trước. Hầu hết các cuộc gọi lừa đảo này đều xuất phát từ nước ngoài.

Minh Phương (Theo AFP, Yahoo Japan)