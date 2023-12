Cụ bà 115 tuổi trở thành người già nhất Nhật Bản

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết Tomiko Itooka, cụ bà 115 tuổi ở Ashiya, tỉnh Hyogo, trở thành người cao tuổi nhất cả nước.

Trước đó, người giữ danh hiệu này là cụ bà Fusa Tatsumi, 116 tuổi, đã qua đời vào ngày 12/12. Cụ bà Itooka sinh ngày 23/5/1908 tại Osaka, Itooka, là con cả trong một gia đình có ba chị em, thành viên câu lạc bộ bóng chuyền từ thời sinh viên.

Theo các nhân viên chăm sóc, khi tới sống tại viện dưỡng lão Ashiya lần đầu vào năm 2019, cụ bà vẫn có thể tự đi lại. Tuy nhiên đến nay, bà Itooka cần sử dụng xe lăn để dùng bữa trong phòng khách. Các nhân viên cho biết bà thích đồ ngọt và những đồ uống chứa lợi khuẩn.

Trong sinh nhật lần thứ 115 của Itooka, thị trưởng thành phố Ashiya, Ryosuke Takashima, đã có mặt để gửi lời chúc mừng bà. Viện dưỡng lão cho biết bà Itooka đang bị cúm và chưa được thông báo về kỷ lục mới của bản thân. Họ dự định sẽ nói với bà điều này sau khi bà đã bình phục.

Tomiko Itooka (trái) chụp ảnh cùng Thị trưởng Ashiya Ryosuke Takashima nhân dịp sinh nhật tại viện dưỡng lão, ngày 23/5. Ảnh: Kyodo

Nhật Bản là một trong những quốc gia có số người sống trên 100 tuổi cao nhất thế giới, chỉ sau Monaco. Người dân không chỉ sống thọ, họ còn khỏe mạnh. Tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính ở mức thấp. Theo xếp hạng của World Health Ranking, tỷ lệ chết do đột quỵ chỉ đứng thứ 152, do ung thư vú xếp hạng 134, do bệnh gan xếp 153, phổi xếp thứ 166... trên tổng số 172 quốc gia, gần như chót bảng "tử thần".

Theo các chuyên gia, người Nhật Bản sống lâu nhất nhì thế giới nhờ thói quen ăn uống lành mạnh, thực đơn chứa nhiều món tốt cho sức khỏe như cá, đậu. Họ cũng thích bổ sung chất xơ vào món ăn, giúp giảm nguy cơ ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dạ dày và các bệnh ung thư khác.

Từ năm 1975, Nhật Bản đã phát động sáng kiến giảm muối cho quần chúng. Họ không uống quá nhiều súp miso, không uống nước dùng khi ăn mì... Nhờ kiểm soát chặt chẽ lượng muối ăn vào có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Thục Linh (Theo Japan Times)