Cụ bà 105 tuổi chạy 100 m trong 45 giây

Rambai, người Ấn Độ, phá kỷ lục của Julia Hawkins để trở thành vận động viên trên 105 tuổi chạy 100 m nhanh nhất thế giới.

Rambai chỉ mất 45,4 giây để hoàn thành đường chạy 100 m tại Giải vô địch điền kinh Ấn Độ mở rộng ở Vadodara. Rambai tham gia ở nhóm tuổi trên 100. Tuy nhiên, do không tìm được đối thủ, cụ bà phải thi đấu một mình. Tâm lý thoải mái giúp vận động viên này hoàn thành đường chạy với thời gian khó tin. "Thật tuyệt vời! Tôi muốn chạy thêm một lần nữa", Rambai nói sau khi về đích.

Thành tích của Rambai phá kỷ lục 100 m quốc gia Ấn Độ ở nhóm tuổi trên 100 do vận động viên Maan Kau 101 tuổi lập vào năm 2017 với thành tích 74 giây. Không chỉ vậy, còn phá luôn kỷ lục thế giới ở nhóm tuổi trên 105 là 62 giây do Julia Hawkins lập vào cuối năm 2021. Giới truyền thông Ấn Độ ví thành tích trên là kỳ tích và gọi Rambai là "bà già Bolt", một cách so sánh với chân chạy huyền thoại Usain Bolt.

Rambai nhận huy chương khi hoàn thành 100 m. Ảnh: Running Magazine

Rambai bắt đầu làm quen với chạy bộ ở tuổi 104. Đến nay vận động viên tham gia nhiều giải chạy do Liên đoàn Điền kinh Ấn Độ tổ chức và giành được rất nhiều huy chương vàng ở nhóm tuổi của mình.

Sharmila, cháu gái của Rambai, tiết lộ để có được sức khỏe ở tuổi này, bà của cô có một chế độ ăn nghiêm ngặt. "Bà tôi uống sữa nguyên chất hai lần một ngày và tiêu thụ rất nhiều bơ sữa. Khi bắt đầu tập luyện vào năm 2021, bà ăn rất ít cơm. Mỗi ngày, bà đều ra ngoài và chạy bộ 3-4 km", Sharmila nói trên tờ India Times.

Rambai cho biết ước mơ của mình là được thi đấu ở nước ngoài. Tuy nhiên, điều này hiện tại khó thành sự thật khi chưa được cấp hộ chiếu. Trong khi đó, người hâm mộ lại mong muốn được thấy màn so tài của hai "bà già gân" Rambai và Julia Hawkins, người được mệnh danh là "bão lốc".

Theo truyền thông địa phương, không chỉ Rambai, các thành viên trong gia đình của Rambai cũng từng đạt được nhiều thành tích khi thi đấu thể thao. Con gái 62 tuổi Santra Devi từng giành được huy chương vàng trong cuộc thi chạy tiếp sức trong khi các con trai là Mukhtar Singh và Vadhu Bhateri đạt huy chương đồng chạy 200 mét.

Hoài Phương