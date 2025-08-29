Cứ 5 xe điện ở Trung Quốc có hai trụ sạc

Trung Quốc đã mở rộng mạng lưới sạc xe điện lên 16,7 triệu điểm tính đến tháng 7, với mức sử dụng hàng tháng 7,71 tỷ kWh.

Giám đốc Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, ông Wang Hongzhi, thông báo vào ngày 26/8 rằng Trung Quốc (NEA) đã đạt tỷ lệ hai trụ sạc cho mỗi 5 xe. Số liệu mới nhất cho thấy tổng số cơ sở hạ tầng sạc xe điện (trụ sạc) đã đạt 16,696 triệu đơn vị tính đến cuối tháng 7, gấp 10 lần so với năm 2020, tăng 53% so với cùng kỳ 2024.

Riêng trong 7 tháng đầu năm 2025, đã có thêm 3,878 triệu đơn vị sạc được bổ sung, tăng 93,2% so với cùng kỳ 2024. Các cơ sở sạc công cộng tăng thêm 623.000 đơn vị (tăng 28,9%), trong khi các cơ sở sạc tư nhân tăng mạnh với 3,255 triệu đơn vị (tăng 113,6%).

Một trạm sạc của công ty năng lượng mới Teld tại Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Tỷ lệ gia tăng trụ sạc so với xe năng lượng mới là 1:1,8, cho thấy sự phát triển cơ sở hạ tầng đang theo kịp tốc độ tăng trưởng doanh số xe điện, đạt 6,913 triệu đơn vị trong nước trong cùng kỳ.

Sự gia tăng sử dụng xe điện cũng thúc đẩy đáng kể mức tiêu thụ điện năng. Theo ông Du Zhongming, Giám đốc phòng điện lực của NEA, mức tiêu thụ điện cho dịch vụ sạc và hoán đổi pin xe điện đã tăng trên 40% trong 7 tháng đầu năm nay.

Riêng tháng 7, mức tiêu thụ điện quốc gia cho việc sạc đạt khoảng 7,71 tỷ kWh, tăng thêm 1 tỷ kWh so với tháng trước đó, đánh dấu mức tăng trưởng 53,9% so với cùng kỳ 2024 và tăng trưởng hàng tháng 14,9%. Nguồn điện này chủ yếu phục vụ xe buýt và xe con, trong khi các loại xe vệ sinh/logistics và taxi chiếm một phần nhỏ hơn.

Một trạm sạc của nhà cung cấp Yunkuai Charge. Ảnh: YKC

Thị trường vận hành trạm sạc đang bị chi phối bởi một số ít đơn vị lớn. Tính đến tháng 7, có 15 nhà khai thác hàng đầu quản lý 84,1% tổng số trạm sạc công cộng. Dẫn đầu là TELD với 807.000 trạm, Star Charge với 703.000 trạm và Yunkuai Charge với 656.000 trạm.

Xiang Junyong, thành viên Ủy ban Dân số, Tài nguyên, Môi trường và Xây dựng Bắc Kinh, dự đoán số lượng xe điện tại Trung Quốc sẽ vượt quá 100 triệu vào năm 2030, và cơ sở hạ tầng sạc của quốc gia này tiếp tục phát triển nhanh, tuân thủ nguyên tắc "vượt nhu cầu ở mức vừa phải".

Ngoài các công ty độc quyền vận hành trạm sạc, các nhà sản xuất xe năng lượng mới cũng đang thiết lập mạng lưới sạc riêng, với Nio, Li Auto và Tesla dẫn đầu cuộc đua.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)