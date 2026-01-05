Cứ 5 người Hàn Quốc có một người già

Số người từ 65 tuổi trở lên tại Hàn Quốc lần đầu vượt mốc 20% dân số, đưa quốc gia này vào nhóm xã hội siêu già sớm hơn dự báo.

Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc ngày 4/1 công bố số liệu dân cư năm 2025, cho thấy nước này hiện có hơn 10,8 triệu người từ 65 tuổi trở lên. Con số này chiếm 21,21% trong tổng dân số 51 triệu người, vượt qua ngưỡng 20% mà Liên Hợp Quốc dùng để định nghĩa một xã hội siêu già. Chỉ trong vòng một năm, lượng người cao tuổi tại đây đã tăng thêm hơn nửa triệu người.

Tỷ lệ người cao tuổi ở Hàn Quốc trên 65 tuổi tiếp tục tăng, hiện chiếm 21,21% tổng dân số. Ảnh: Yonhap News

Làn sóng già hóa lan nhanh từ nông thôn ra các siêu đô thị. Lần đầu tiên lịch sử ghi nhận thủ đô Seoul và đảo Jeju cùng gia nhập nhóm địa phương có cơ cấu dân số siêu già, với tỷ lệ người cao tuổi lần lượt là 20,43% và 20,09%. Tại các thành phố lớn khác như Busan, tỷ lệ này thậm chí đã chạm mức 25,26%. Tình trạng nghiêm trọng hơn ở các vùng nông thôn, điển hình như huyện Uiseong, nơi người già chiếm gần 50% dân số. Trung bình các khu vực ngoài thủ đô đang duy trì tỷ lệ già hóa ở mức 23,69%.

Song hành với đà già hóa là sự bùng nổ của các hộ gia đình độc thân. Nhóm hộ chỉ có một thành viên hiện chiếm tới 42,27% tổng số hộ gia đình cả nước. Quy mô trung bình mỗi hộ gia đình Hàn Quốc hiện thu hẹp xuống còn 2,1 người, phản ánh sự đứt gãy trong cấu trúc gia đình truyền thống. Đáng chú ý, hơn 2,2 triệu người già hiện sống một mình, trong đó nhóm trên 70 tuổi chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Dữ liệu cũng chỉ ra sự mất cân bằng giới tính rõ rệt trong nhân khẩu học. Tỷ lệ phụ nữ cao tuổi hiện nhiều hơn nam giới khoảng 4,39 điểm phần trăm. Phụ nữ Hàn Quốc không chỉ có tuổi thọ cao hơn mà còn có xu hướng sống đơn thân nhiều hơn khi về già. Thống kê cho thấy hơn 31% phụ nữ trong các hộ đơn thân thuộc nhóm trên 70 tuổi. Trong khi đó, nam giới sống một mình chủ yếu tập trung ở độ tuổi lao động từ 20 đến 60, cao nhất là nhóm tuổi 30 (chiếm hơn 20%).

Giới chuyên gia nhận định sự cộng hưởng giữa tốc độ già hóa kỷ lục và xu hướng sống đơn thân đang tạo áp lực khổng lồ lên hệ thống an sinh xã hội, y tế cũng như các chiến lược phát triển quốc gia của Hàn Quốc trong thập kỷ tới.

Bình Minh (Theo Yonhap News)