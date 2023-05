Cụ 104 tuổi phát hiện mắc bệnh hiếm sau cơn đau bụng

Quảng NinhBệnh nhân nữ 104 tuổi đau bụng dữ dội, nhập viện phát hiện thoát vị bịt hiếm gặp, chiếm dưới 1 % trong số các loại thoát vị.

Người nhà cho biết cụ bà thỉnh thoảng đau bụng, song chủ quan không kiểm tra, nghĩ vài hôm khỏi. Đến khi cơn đau quặn, đau liên tục, gia đình đưa bà đi kiểm tra. Kết quả chụp cắt lớp ổ bụng phát hiện bệnh nhân bị thoát vị nghẹt do ruột non chui vào lỗ bịt bên trái. Do bệnh nhân cao tuổi, già yếu lại bị bệnh hiếm gặp, bác sĩ chuyển bà lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh phẫu thuật.

Ngày 4/5, bác sĩ Bùi Văn Dũng, khoa Ngoại, cho biết bệnh nhân bị thoát vị bịt, một bệnh lý hiếm gặp, chiếm dưới 1% trong số các loại thoát vị và có nguy cơ tử vong cao nhất trong các loại thoát vị thành bụng.

Sau hội chẩn, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu xử trí khối thoát vị bịt tránh nguy cơ hoại tử ruột. Hiện, bệnh nhân ổn định, ăn uống bình thường, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Hình ảnh khối thoát vị bịt qua phim chụp cắt lớp vi tính. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thoát vị thành bụng xảy ra khi một tạng (như mạc nối, ruột) trong bụng không ở vị trí thông thường mà chui ra một điểm khác trên thành bụng, như vùng bẹn (thoát vị bẹn) hoặc ở mặt trước đùi (thoát vị đùi). Trong đó, thoát vị bịt rất hiếm gặp. Thoát vị lỗ bịt xảy ra ở ống bịt hay còn gọi là ống dưới mu. Bệnh xảy ra khi các thành phần trong ổ bụng chui qua chỗ khuyết của lỗ bịt để đi vào ống bịt.

Thoát vị bịt thường xuất hiện ở nữ giới lớn tuổi, thể trạng gầy, đã sinh con nhiều lần. Nguyên nhân có thể do sự lỏng lẻo của sàn chậu đi kèm với tuổi cao, thể trạng gầy, lượng mỡ của cơ thể giảm làm rộng lỗ bịt. Ngoài ra, tình trạng táo bón kéo dài, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc do bất thường trong cấu trúc bẩm sinh làm tăng áp lực ổ bụng gây thoát vị bịt.

Thoát vị bịt khó phát hiện do triệu chứng đau vùng bẹn dễ nhầm lẫn với bệnh lý khác. Đa phần các trường hợp được phát hiện khi bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tắc ruột hay đau bụng, đau vùng bẹn. Bệnh có nguy cơ nghẹt cao do lỗ thoát vị nhỏ, nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn tới nguy cơ hoại tử ruột, nhiễm trùng, sốc đe dọa tính mạng. Phẫu thuật là phương pháp điều trị triệt để duy nhất.

Bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, chướng bụng, không đi tiêu được, đặc biệt ở người lớn tuổi, thể trạng gầy ốm nên được đưa tới ngay bệnh viện để được phát hiện và điều trị.

Minh An