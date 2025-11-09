Cứ 100 người có 4 bị suy giáp

Ước tính khoảng 4,6% người Việt bị suy giáp, căn bệnh nội tiết phổ biến gây nhiều rối loạn trong cơ thể nhưng dễ bị nhầm lẫn hoặc phát hiện muộn.

Thiếu tướng, PGS.TS.BS Nguyễn Quang Trí, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, tại chương trình tầm soát miễn phí bệnh suy giáp cho giáo viên trên địa bàn nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cho biết theo các nghiên cứu trong và ngoài nước, tỷ lệ suy giáp thay đổi tùy vùng miền và nhóm tuổi, dao động 3-15%. Một khảo sát gần đây tại Ấn Độ ghi nhận hơn 10% dân số bị suy giáp, còn tại Việt Nam tỷ lệ này khoảng 4,6%.

"Đây không phải con số nhỏ, đặc biệt tăng cao ở nhóm người lớn tuổi và phụ nữ", bác sĩ Trí nói.

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 tư vấn, tầm soát miễn phí suy giáp cho giáo viên trên địa bàn, ngày 9/11. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Suy giáp xảy ra khi tuyến giáp không sản xuất đủ hormone, ảnh hưởng đến hầu hết cơ quan trong cơ thể, từ tim mạch, thần kinh đến sinh sản. Người bệnh có thể gặp các triệu chứng như mệt mỏi, giảm trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, lo âu, trầm cảm, làm việc kém hiệu quả... Tuy nhiên, nhiều trường hợp diễn tiến âm thầm nên chỉ phát hiện khi được xét nghiệm hoặc tầm soát định kỳ.

Bệnh được chia thành hai nhóm, gồm suy giáp lâm sàng khi đã có triệu chứng rõ ràng, hormone tuyến giáp giảm, và suy giáp dưới lâm sàng, chỉ phát hiện qua xét nghiệm. Tỷ lệ suy giáp dưới lâm sàng cao hơn nhiều so với nhóm có biểu hiện rõ, nên việc tầm soát định kỳ đóng vai trò rất quan trọng, theo bác sĩ Trí.

Các yếu tố nguy cơ gồm chế độ ăn thiếu i-ốt, bệnh lý tự miễn, di truyền, hay sinh hoạt không điều độ. Một số khảo sát ghi nhận người dân thành thị có xu hướng mắc cao hơn nông thôn, có thể một phần do lối sống công nghiệp, ít vận động, căng thẳng, thức khuya, ăn uống thất thường...

Để phòng bệnh, bác sĩ khuyến nghị duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, bổ sung đầy đủ i-ốt, selen và kẽm, đồng thời kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ăn thiếu hay thừa các vi chất này đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến giáp.

Chương trình khám, tư vấn và tầm soát miễn phí suy giáp cho giáo viên trên địa bàn quận Gò Vấp cũ của Bệnh viện Quân y 175 diễn ra hai đợt, 8-9/11 và 22-23/11. Dự kiến khoảng 600 người được tầm soát miễn phí qua quy trình 5 bước gồm đo huyết áp, xét nghiệm máu (TSH, FT4), siêu âm tuyến giáp, khám tư vấn, và chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) cho trường hợp nghi ngờ bất thường.

Lê Phương