CTicket ra mắt tính năng bán vé dành riêng cho các giải Esports

CTicket thiết kế nhiều loại vé linh hoạt, hỗ trợ giải đấu quản lý vé theo thời gian thực, tiệm cận mô hình bán vé của các giải quốc tế.

Những năm gần đây, Esports Việt Nam phát triển nhanh về quy mô giải đấu và lượng người theo dõi. Các sự kiện lớn như AIC, Đấu Trường Danh Vọng hay VCS đều thu hút hàng nghìn khán giả.

Nhu cầu này đặt ra nhu cầu về một nền tảng bán vé đáp ứng đúng nhu cầu fan. Phần lớn các giải đấu chỉ bán vé lẻ từng trận, ít lựa chọn theo trận, theo ngày, theo vòng, chưa phù hợp cấu trúc nhiều ngày - nhiều trận của Esports. Các vé cũng không chia theo team zone (khu vực cổ vũ theo đội tuyển) hay bundle pass (gói vé tổng hợp). Điều này khác xa với các giải quốc tế vốn áp dụng mô hình nhiều lớp vé (multi-layer ticketing), bao gồm match ticket, daily pass, round pass, tournament pass hay thậm chí các gói đặc quyền như MVP Pass hoặc Super Pass.

Thực trạng này đòi hỏi một hệ thống hỗ trợ cho việc vận hành giải: có sơ đồ ghế ngồi đặc thù của Esport, đa dạng loại vé theo từng trận đấu, vòng đấu, đội tuyển và quyền lợi đi kèm. Nền tảng vé đồng thời phải hỗ trợ quản lý luồng fan và dữ liệu real-time cũng như phục vụ công tác check in.

CTicket phát triển bộ tính năng Esports chuyên biệt nhằm giải quyết các vấn đề của cả ban tổ chức lẫn người hâm mộ.

Theo đó, vé bán trên nền tảng này được triển khai theo nhiều loại như match ticket, daily pass, round pass và tournament pass, cho phép người hâm mộ chọn đúng trận hoặc gói thi đấu họ quan tâm. Nhờ đó, trải nghiệm xem giải trở nên linh hoạt hơn, tiệm cận mô hình multi-layer ticketing của các giải quốc tế.

Để giải quyết vấn đề trùng ghế do số lượng vé bị chia rời rạc, CTicket sử dụng hệ thống quản lý tập trung cho toàn bộ loại vé, giúp đồng bộ số lượng ghế ngồi theo thời gian thực và đảm bảo mọi giao dịch diễn ra chính xác. Theo đại diện thương hiệu, điều này mang lại sự minh bạch và giảm thiểu tối đa sai sót trong quá trình vận hành.

Một đặc trưng lớn của các fan thể thao là cổ vũ theo đội, song trước đây các giải thường không có phân khu chuyên biệt cho khán giả. CTicket đưa vào tính năng lựa chọn Team Zone và Fan Zone, giúp fan ngồi đúng khu vực họ mong muốn, tăng cảm xúc cổ vũ và tạo không khí đặc trưng cho từng đội.

Nền tảng này cũng tối ưu toàn bộ hành trình tham dự sự kiện cho người hâm mộ. Toàn bộ quy trình mua vé được rút gọn, ưu tiên ví điện tử và thanh toán QR, giúp người dùng hoàn tất giao dịch nhanh hơn, giảm lỗi thao tác và tăng tỷ lệ mua vé thành công trong thời điểm mở bán cao điểm.

Hệ thống check-in bằng QR giúp giảm ùn tắc tại cổng vào - vấn đề thường gặp khi hàng nghìn fan đến cùng thời điểm. Với giải đấu diễn ra nhiều ngày và lịch thi đấu thay đổi liên tục, CTicket gửi vé theo từng trận kèm tính năng nhắc giờ thi đấu, đảm bảo fan không bỏ lỡ trận quan trọng.

Sự kiện Fan meeting T1 - "The Promised Fulfilled" diễn ra vào 20/12 sẽ do CTicket phân phối vé độc quyền, cho thấy nền tảng đủ khả năng vận hành với số lượng dự kiến hơn 13.000 vé.

Đại diện nền tảng cho biết, trong bối cảnh Esports đang phát triển thành một ngành công nghiệp giải trí quy mô lớn, các hạ tầng bán vé chuẩn hóa như CTicket là điều kiện quan trọng để Việt Nam tiến tới tổ chức các sự kiện lớn, chất lượng quốc tế.

