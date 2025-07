CT Group ra mắt thiết kế chip IoT do kỹ sư Việt triển khai

TP HCMThiết kế chip IoT sử dụng công nghệ CMOS và III/V Semi, đánh dấu bước tiến chiến lược của CT Group trong hành trình làm chủ công nghệ bán dẫn.

Ngày 29/6, CT Group tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 33 năm thành lập (29/6/1992 - 29/6/2025), đồng thời tổng kết giai đoạn 3 năm đầu tiên - vòng 30 năm lần 2, và công bố nhiều kế hoạch trọng điểm cho 6 tháng cuối năm.

Nổi bật trong chuỗi sự kiện là lễ ra mắt thiết kế chip IoT do đội ngũ kỹ sư của tập đoàn phát triển trên nền tảng công nghệ bán dẫn CMOS và III/V Semi. Đây là bước đi chiến lược trong hành trình tự chủ công nghệ lõi. Theo đó, tập đoàn đang triển khai hệ thống trung tâm thiết kế chip (chip design house) tập trung vào nghiên cứu và phát triển chip AI, IoT và các dòng chip ứng dụng trong các lĩnh vực mũi nhọn như UAV, quốc phòng, 5G/6G, cảm biến... Song song, tập đoàn cũng đầu tư phát triển các lõi IP và module chức năng phục vụ thiết kế SoC, giúp làm chủ quá trình thiết kế chip bán dẫn. Các công nghệ lõi IP được tập trung vào các dòng chip như ADC/DAC (sử dụng điều chế FSK, LoRa, OFDM), NPU, DSP... với khả năng tùy biến và mở rộng linh hoạt theo từng công nghệ và nhu cầu ứng dụng cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM (phải) và ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập Đoàn CT Group (trái) tại Lễ ra mắt bản thiết kế chip IoT của người Việt. Ảnh: CT Group

Bên cạnh thiết kế chip, CT Group đặt mục tiêu làm chủ công nghệ quang khắc chip bán dẫn - bước then chốt trong chuỗi sản xuất chip. Hiện tập đoàn theo mô hình fabless (thiết kế trong nước, quang khắc tại nước ngoài) và đang xây dựng mạng lưới hợp tác với các đối tác quang khắc hàng đầu thế giới. Để tiến tới tự chủ, tập đoàn phát triển đội ngũ kỹ sư và chuyên gia trong và ngoài nước, đồng thời đề xuất mô hình hợp tác công – tư (nhà nước đầu tư thiết bị, doanh nghiệp vận hành và phát triển công nghệ). Nếu được hỗ trợ, từ nay đến 2030, tập đoàn có thể hoàn thiện chuỗi thiết kế - quang khắc - lắp ráp - đóng gói - kiểm thử cho các dòng chip chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, góp phần đảm bảo an ninh chip cho Việt Nam.

Tập đoàn đã xây dựng nhà máy ATP, tiến tới tự chủ toàn quy trình sản xuất chip. CT Semiconductor, công ty thành viên, đang triển khai 3 nhà máy ATP (hai tại miền Nam, một tại miền Bắc), 2 trung tâm R&D (TP HCM và Hà Nội), cùng 2 trung tâm chăm sóc khách hàng tại Silicon Valley (California, Mỹ) và Phoenix (Arizona, Mỹ).

Đại diện CT Group cho biết song hành với việc hoàn thiện hạ tầng sản xuất và mở rộng mạng lưới đối tác toàn cầu, tập đoàn đang định hình một hệ sinh thái bán dẫn toàn diện, tạo đà mạnh mẽ để thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn nội địa phát triển nhanh, vững chắc và có chiều sâu. Trong đó, về thị trường, CT Group đã có sẵn đầu ra cho các sản phẩm chip trong nhiều lĩnh vực mũi nhọn như UAV, IoT, kinh tế không gian cận biên, quốc phòng và an ninh. Tập đoàn đang triển khai hệ sinh thái đô thị thông minh với các thiết bị cảm biến, camera AI, module điều khiển năng lượng và hệ thống giám sát – đều là những ứng dụng có nhu cầu cao về chip AI và IoT. Đặc biệt, CT UAV, đơn vị đi đầu trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái, đang trực tiếp thử nghiệm và ứng dụng các dòng chip chuyên dụng do tập đoàn thiết kế.

Về nhân lực, đội ngũ kỹ sư của CT Group có nhiều năm kinh nghiệm trong thiết kế chip bán dẫn. Tập đoàn đồng thời hợp tác với các trường đại học lớn như Đại học Bách Khoa TP HCM, Đại học Cần Thơ để phát triển nguồn nhân lực và kết nối với các chuyên gia Việt kiều, quốc tế làm cố vấn kỹ thuật cao cấp. Về hạ tầng, CT Group được hỗ trợ bởi hệ sinh thái khép kín bao gồm các trung tâm nghiên cứu, viện đào tạo, cơ sở sản xuất và các nhà máy ATP sẵn sàng cho khâu đóng gói – kiểm thử chip. Ngoài ra, tập đoàn cam kết đầu tư bài bản, bền vững vào công nghiệp bán dẫn, với lộ trình phát triển chip trong các lĩnh vực trọng điểm như viễn thông, AI, IoT, UAV, 5G/6G – hoàn toàn phù hợp với định hướng chiến lược quốc gia về công nghệ bán dẫn.

Hiện CT Group đã làm chủ khả năng thiết kế các dòng chip phức tạp, sử dụng công nghệ tiên tiến 2nm CMOS. Trong đó, chip tích hợp bộ chuyển đổi ADC/DAC đóng vai trò then chốt trong mọi thiết bị điện tử thông minh. ADC (Analog-to-Digital Converter) chuyển tín hiệu từ cảm biến như âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ... thành dữ liệu số để chip xử lý. Ngược lại, DAC (Digital-to-Analog Converter) biến dữ liệu số thành tín hiệu analog để điều khiển loa, động cơ hoặc các thiết bị bên ngoài. Không có ADC và DAC, chip xử lý, kể cả chip AI, sẽ không thể tương tác với thế giới thực. Những bộ chuyển đổi này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: y tế (máy siêu âm, đo nhịp tim), quốc phòng (radar, điều khiển vũ khí), nông nghiệp thông minh (cảm biến, tưới tiêu tự động), ôtô thông minh (camera, cảm biến LiDAR), và các thiết bị AI nhỏ gọn như micro và loa thông minh.

Hải My