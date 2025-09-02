CT Group cho nhân viên nghỉ 5 ngày dịp lễ Vu lan

Do dịp Vu Lan liền kề ngày Quốc khánh 2/9, Tập đoàn CT Group cho nhân viên nghỉ 8 ngày để có thêm thời gian sum họp với gia đình.

Nghỉ Lễ Vu Lan là chính sách thường niên trong loạt chương trình của chính sách phúc lợi 360 độ dành cho cán bộ nhân viên CT Group. Ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn CT Group cho biết, thời gian qua, toàn thể cán bộ nhân viên làm việc không kể ngày đêm, vất vả rất nhiều để kịp tiến độ nhiều dự án, sự kiện. Bởi vậy, kỳ nghỉ 8 ngày này giống như một sự khích lệ đơn vị dành cho nhân viên, giúp nhân sự có khoảng thời gian nghỉ ngơi, dành trọn cho cha mẹ và gia đình sau những ngày vất vả.

"Sống đẹp là lý tưởng của mọi người trong tập đoàn. Lòng biết ơn là nét đẹp cốt lõi của nhân loại, nhất là đối với các bậc sinh thành. Từ đó, họ sẽ trở lại công việc với năng lượng dồi dào hơn, tinh thần trách nhiệm sâu sắc hơn, lan tỏa thành sức mạnh cống hiến cho cộng đồng và xã hội"¸ ông nói.

Nhiều nhân viên đã lập tức trở về quê với gia đình khi có kỳ nghỉ dài tương đương Tết Nguyên đán. Chị Thùy Linh (phòng tuyển dụng) cho biết chuẩn bị về quê để đoàn tụ với bố mẹ. Làm việc tại tập đoàn nhiều năm, chị luôn được nghỉ Lễ Vu Lan dài ngày.

"Năm nay bất ngờ hơn khi kỳ nghỉ kéo dài đến 8 ngày. Tôi như có thêm kỳ nghỉ Tết dài nữa vậy", chị cho hay.

Nhân sự CT Group. Ảnh: CT Group

Tuy nhiên, một số nhân sự chọn ở lại trong mùa lễ để giữ nhịp công việc. Tường Vi (phòng truyền thông) chia sẻ, thay vì về nhà với bố mẹ như những năm trước, năm nay, chị muốn ở lại vì muốn cùng nhà máy chuẩn bị cho các đơn hàng lớn ở mảng UAV (thiết bị bay không người lái).

"Ba mẹ tôi theo dõi tin tức của tập đoàn trên thời sự, và rất tự hào với lối xóm vì Việt Nam mình xuất khẩu được cả máy bay, do con mình tham gia", chị nói thêm.

Qua những phúc lợi này, CT Group muốn hướng tới việc đưa sự cân bằng cuộc sống - công việc (work-life balance) không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là một nét văn hoá bền vững. Kỳ nghỉ lễ Vu Lan có thể đem lại sự gắn bó, hạnh phúc cho cán bộ nhân viên, đồng thời, khơi nguồn cảm hứng về một doanh nghiệp biết dung hòa giữa phát triển kinh doanh bền vững và bồi dưỡng giá trị tinh thần.

Đại diện tập đoàn nhận định, đó có thể là thước đo mới của một doanh nghiệp tiến bộ, không chỉ tạo ra tăng trưởng, mà còn nuôi dưỡng bình yên; dạy con người cách làm việc giỏi và nhắc nhở cách yêu thương.

