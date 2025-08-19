CSGT truy đuổi ôtô của 3 nghi can trộm cắp suốt 30 km

Lâm ĐồngBỏ chạy trên ôtô gắn biển số giả, ba nghi can trộm cắp bị CSGT truy đuổi hơn 30 km qua đèo Con Ó, trước khi bị khống chế.

Sáng 19/8, tổ công tác Trạm CSGT Mađaguôi, Phòng CSGT Công an Lâm Đồng, làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 725, ra hiệu lệnh dừng ôtô biển số Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, để kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành. Chiếc xe có dấu hiệu bất thường này phóng đi với tốc độ cao.

Nhóm trộm cắp khi bị CSGT chặn lại Các nghi phạm khi cảnh sát khống chế. Video: Lê Tiến

Kiểm tra nhanh, cảnh sát xác định ôtô gắn biển số giả, cùng biểu hiện nghi vấn của những người trên xe, nên lên phương án truy bắt.

Ngay sau đó, nhiều CSGT đuổi theo ôtô suốt quãng đường 30 km, qua nhiều khúc cua gấp trên đèo Con Ó và nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an xã. Khi đến địa phận xã Đạ Tẻh 3, ôtô bị chặn lại.

Hai trong ba nghi phạm bị cảnh sát khống chế. Ảnh: Hoài Thanh

Ba người trên ôtô bị khống chế gồm tài xế Lê Văn Thành (44 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà cũ), cùng Lê Thiện Mạnh (30 tuổi) và Nguyễn Văn Hưng (32 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai).

Bước đầu, công an xác định ba người liên quan nhiều vụ trộm cắp, sử dụng ôtô gắn biển số giả để gây án và bỏ trốn.Hành vi của những người này đang được làm rõ.

Ôtô gắn biển số giả khi bị cảnh sát chặn lại. Ảnh: Lê Tiến

Hoài Thanh - Lê Tiến