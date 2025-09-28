CSGT TP HCM truy đuổi 50 km bắt nghi can trộm ôtô

Phát hiện chiếc ôtô bị trộm đang chạy từ Lâm Đồng về TP HCM, CSGT Trạm Tây Bắc đã truy đuổi suốt gần 50 km rồi chặn bắt, quật ngã tài xế.

Trưa 28/9, Công an TP HCM nhận tin báo vụ trộm ôtô 7 chỗ xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (khu vực thuộc tỉnh Bình Thuận cũ). Sau khi đến địa phận TP HCM, nghi can lái xe bỏ chạy về hướng miền Tây.

Nghi can trộm bị bắt cùng chiếc đoản - dùng bẻ khóa. Ảnh: Nhật Vy

Tổ tuần tra của trung tá Phan Thanh Tuấn, Trạm trưởng CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TP HCM) sau đó phát hiện chiếc ôtô có đặc điểm tương tự đang đi qua giao lộ Tỉnh lộ 7 - Tỉnh lộ 2, với tốc độ nhanh. Các cảnh sát lập tức đuổi theo.

Phát hiện bị truy đuổi, kẻ trộm lái ôtô 7 chỗ phóng bạt mạng qua nhiều tuyến đường, suốt gần 50 km.

Khi đến địa bàn tỉnh Tây Ninh, tại đoạn vắng xe cộ, các CSGT vượt lên chặn ôtô 7 chỗ. Tài xế tung cửa bỏ chạy, song bị cảnh sát quật ngã, còng tay.

CSGT Tây Bắc đã bàn giao kẻ trộm cho công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Nhật Vy

Khám xét người nghi can, cảnh sát thu giữ cây đoản - dụng cụ phá khóa. Anh ta bị bàn giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra.

Quốc Thắng