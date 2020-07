CSGT mở hai tháng cao điểm xử lý vi phạm

Hàng nghìn CSGT trên toàn quốc sẽ tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng... từ tháng 7 đến tháng 9.

Ngày 21/7, lãnh đạo Cục CSGT (C08), Bộ Công an cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trên toàn quốc triển khai nhiệm vụ nêu trên để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp người dân đi lại an toàn, thông suốt trong dịp quốc khánh 2/9.

Lực lượng CSGT trên toàn quốc sẽ được huy động tối đa, trang bị các loại phương tiện nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ để tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, chở quá tải...

Cán bộ Cục CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế ôtô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn hồi tháng 6. Ảnh: Bá Đô

"Chúng tôi tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm ở các thành phố trực thuộc Trung ương và địa phương nhiều khách du lịch đến tham quan, vui chơi; một số tuyến giao thông trọng điểm như các quốc lộ 1A, 5, 10, 18, 20, 51; các tuyến đường bộ cao tốc", lãnh đạo Cục CSGT nói.

Trong đợt cao điểm này, CSGT trên toàn quốc được yêu cầu kết hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và vi phạm pháp luật khác.

Trước đó từ 15/5 đến 14/6, Cục CSGT mở đợt tổng kiểm soát phương tiện, tập trung vào ôtô kinh doanh vận tải hành khách, container, xe cá nhân và xe máy. Trong tháng tổng kiểm soát CSGT cả nước đã lập biên bản trên 400.000 trường hợp; tước giấy phép lái xe 27.000 tài xế, tạm giữ 61.500 phương tiện. Hơn 20.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện; gần 50.000 tài xế không có giấy phép lái xe, giấy phép lái xe giả...

Theo Cục CSGT, kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm được ban hành trong các dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm hằng năm và có thể diễn ra nhiều lần trong một năm; tập trung vào các lỗi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, diễn ra trong phạm vi hẹp như trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, thành phố lớn... Còn tổng kiểm soát phương tiện diễn ra trên quy mô rộng, CSGT có thể kiểm soát lỗi vi phạm ở các tuyến đường trên toàn quốc. Tổng kiểm soát phương tiện chỉ được ban hành khi cấp bách, có thể một năm một lần hoặc hai năm một lần.

Bá Đô