CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc

Cục trưởng Cảnh sát giao thông phát lệnh đồng loạt kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn trên toàn quốc cùng thời điểm 12h30 hôm nay.

Tại Hà Nội, Phòng CSGT Công an thành phố đã triển khai tới 16 đội, địa điểm kiểm soát là những tuyến, nút giao trọng điểm.

Đại diện Đội CSGT số 6 cho biết trưa cùng ngày đã phổ biến lệnh tới 6 tổ công tác. Tại nút giao Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, trong hai giờ, tổ công tác đã phát hiện hơn 40 trường hợp vi phạm. Trong đó có nam tài xế trú tại Ninh Bình bị phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong 23 tháng.

Đội CSGT số 6 kiểm tra nồng độ cồn một tài xế xe máy. Ảnh: Hiếu Đình

Theo đại diện Cục CSGT, kiểm tra nồng độ cồn là việc làm thường xuyên của lực lượng. Chỉ khác lần này CSGT cả nước đồng loạt thực hiện trong một khung giờ để đánh giá tình trạng vi phạm ở các địa phương.

CSGT phối hợp chặt chẽ với công an cấp xã và các lực lượng khác triển khai kế hoạch. Mục tiêu cuối cùng là tăng cường phát hiện, ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng toàn quốc đã xử lý hơn 310.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên lĩnh vực đường bộ. Theo Nghị định 168, mức phạt nồng độ cồn đã tăng nặng, cao nhất tới 40 triệu đồng đối với ôtô và 10 triệu đồng với xe máy, cùng tước giấy phép lái xe từ 10 đến 24 tháng.

Việt An