CSGT khống chế người 'múa dao' trên đường

Bình DươngVõ Văn Chánh cởi trần, xăm trổ, không đội mũ bảo hiểm, một tay cầm dao rựa "múa", một tai láy xe... khiến nhiều người đi đường hoảng sợ; bị CSGT khống chế.

Ngày 3/5, Công an Bình Dương tạm giữ Võ Văn Chánh, 49 tuổi, ngụ TP Dĩ An để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

CSGT khống chế Võ Văn Chánh trên đường. Ảnh: Cắt từ Video

Camera hành trình của người đi đường ghi lại, khoảng hơn 6h ngày 2/5, Chánh chạy xe máy trên đường với biểu hiện bất thường, vung loạn xạ dao tự chế (rựa) dài khoảng một mét.

Tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT Công an Bình Dương phát hiện, nhanh chóng khống chế Chánh cùng tang vật, bàn giao Công an phường Dĩ An làm rõ, xử lý.

Võ Văn Chánh "múa" dao trên đường. Ảnh: Cắt từ Video

Tại cơ quan công an, Chánh có dấu hiệu không tỉnh táo, bị tình nghi sử dụng ma túy.

Phước Tuấn - Yên Khánh