CSGT dùng xe hóa trang xử phạt gần 100 ôtô vi phạm trên cao tốc

CSGT trên các tuyến cao tốc từ TP HCM đến Nha Trang dùng ôtô dân dụng gắn thiết bị ghi hình để phát hiện, xử phạt 98 xe vi phạm trong 24 giờ, tổng tiền phạt hơn 500 triệu đồng.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an), các trường hợp vi phạm được ghi nhận từ ngày 3 đến 4/4.

Lực lượng tuần tra dùng xe hóa trang, gắn thiết bị ghi hình chuyên dụng để phát hiện các lỗi như chuyển làn không bật tín hiệu, chạy quá tốc độ, dừng đỗ không đặt hoặc đặt cảnh báo không đúng quy định.

CSGT đường bộ cao tốc số 6 lái xe hóa trang tuần tra ghi hình ôtô vi phạm trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Các tuyến cao tốc được kiểm tra gồm TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây - Phan Thiết, Phan Thiết - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Cam Lâm, Cam Lâm - Nha Trang và Vân Phong - Nha Trang.

Đại diện Cục CSGT cho biết từ cuối tháng 3, đơn vị triển khai xe hóa trang ghi hình trực tiếp hành vi vi phạm, đồng thời trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera để làm căn cứ xử phạt trên các tuyến cao tốc từ Cà Mau đến Nha Trang. Xe hóa trang là phương tiện dân dụng được trang bị thiết bị ghi hình chuyên biệt.

Biện pháp này nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, hạn chế các hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt trên cao tốc có mật độ phương tiện lớn và tốc độ lưu thông cao.

Đình Văn