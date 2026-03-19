CSGT dùng 'xe hóa trang' ghi hình vi phạm trên cao tốc TP HCM - Cần Thơ

Cảnh sát giao thông sẽ sử dụng hơn 10 ôtô dân dụng, có gắn thiết bị hiện đại để ghi hình xe vi phạm trên cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Ngày 19/3, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6 vừa triển khai hơn 10 ôtô hóa trang ghi hình phương tiện vi phạm trên cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ. Xe hóa trang thực chất là ôtô dân dụng, có gắn thiết bị ghi hình.

Các lỗi ghi nhận chủ yếu là dừng, đỗ trái phép, chạy quá tốc độ, chuyển làn sai quy định, đi vào làn khẩn cấp, chuyển làn không bật tín hiệu và không đi đúng làn đường.

Cao tốc TP HCM - Trung Lương đoạn qua xã Bến Lức, Tây Ninh. Ảnh: Hoàng Nam

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 hiện đã huy động tối đa lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, kết hợp linh hoạt giữa công khai và hóa trang, sử dụng hệ thống thiết bị kỹ thuật hiện đại để ghi hình trực tiếp các hành vi vi phạm, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát và tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin phản ánh của người dân.

Trong hai ngày 17-18/3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã xử lý gần 40 trường hợp vi phạm, trong đó 15 xe chạy quá tốc độ, 6 xe dừng, đỗ trái phép... Đây đều là những hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là trên cao tốc có mật độ phương tiện lớn, tốc độ lưu thông cao.

Cao tốc TP HCM - Cần Thơ là trục xương sống nối liền TP HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm các đoạn Bến Lức - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận, cầu Mỹ Thuận 2, và Mỹ Thuận - Cần Thơ, với tổng chiều dài toàn tuyến hơn 120 km.

Việt An