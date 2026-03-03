CSGT dùng súng khống chế tài xế vượt chốt kiểm tra nồng độ cồn

Quảng NinhVũ Văn Tuấn, 35 tuổi, lái xe tải khi vi phạm nồng độ cồn nhưng không chấp hành hiệu lệnh, vượt chốt, tông xe công vụ khiến cảnh sát phải dùng súng khống chế.

Ngày 3/3, tài xế Tuấn bị Công an tỉnh Quảng Ninh lập hồ sơ xử lý, làm rõ các dấu hiệu vi phạm hình sự.

CSGT Quảng Ninh dùng súng khống chế lái xe Tuấn. Ảnh: Xuân Hoa

Trước đó, khoảng 20h ngày 2/3, tổ công tác Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra nồng độ cồn, ma túy trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Uông Bí thì phát hiện Tuấn lái ôtô tải không chấp hành hiệu lệnh, lách khỏi làn kiểm tra và bỏ chạy về hướng phường Vàng Danh.

Tổ công tác dùng xe chuyên dụng truy đuổi, phát tín hiệu còi, đèn và loa yêu cầu dừng phương tiện. Tuy nhiên, tài xế tiếp tục lái xe vào ngõ để trốn tránh. Khi xe CSGT áp sát, Tuấn lùi xe, tông vỡ đèn chiếu sáng bên phải của xe tuần tra rồi bỏ chạy thêm khoảng một km.

Lực lượng chức năng tiếp tục bám theo và chặn được phương tiện. Dù bị chặn đầu, Tuấn vẫn định tăng ga bỏ chạy, buộc một cán bộ phải nổ súng khống chế.

Kiểm tra sau đó cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của Tuấn là 0,2 mg/l khí thở; kết quả test nhanh âm tính với ma túy.

Lê Tân