CSGT đồng loạt xử lý học sinh không đủ điều kiện đi xe máy

Ngày 4/11, kiểm tra các bãi giữ xe trong và ngoài trường, CSGT 30/34 tỉnh thành phát hiện 19.400 học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) hôm nay yêu cầu CSGT toàn quốc kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện trong cùng một thời điểm trên toàn quốc.

Trong khung giờ 8-10h, CSGT ở 30/34 tỉnh thành (trừ 4 địa phương đang mưa lũ gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng) kiểm tra hơn 2.200 bãi giữ xe, trong đó hơn 1.100 ở trường học, còn lại là các bãi xe xung quanh cổng trường.

Kết quả kiểm tra cho thấy số học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường là hơn 19.400 trường hợp, trong đó số vi phạm chủ yếu gửi ở bãi giữ xe của người dân xung quanh trường (hơn 12.900); hơn 9.700 học sinh sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.

CSGT kiểm tra một bãi xe tại Thanh Hóa. Ảnh: Cục CSGT

CSGT phối hợp với nhà trường mời hơn 24.400 phụ huynh đến thông báo vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho con; đồng thời yêu cầu 2.626 nhà trường và hơn 2.200 bãi giữ xe xung quanh cổng trường không trông giữ xe môtô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển.

Theo quy định, học sinh từ đủ 16 tuổi trở lên được phép lái xe máy dưới 50cc (xe gắn máy) và xe máy điện có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3 hoặc công suất dưới 4kw. Học sinh dưới 16 tuổi không được phép lái bất kỳ loại xe máy nào.

Theo thống kê của Cục CSGT, năm 2024 cả nước xảy ra 4.111 vụ tai nạn liên quan đến học sinh, làm tử vong 1.081 em và bị thương 2.892 em. Nguyên nhân chính là ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của một bộ phận học sinh còn hạn chế, đặc biệt là vi phạm về tốc độ và không đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Trước khi phát lệnh tổng kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, Cục trưởng CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc vào hai thời điểm trong ngày gồm trưa và tối. Sau hơn nửa tháng, hơn 15.000 tài xế vi phạm bị phát hiện, chủ yếu là xe máy.

Việt An