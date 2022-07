CSGT đề nghị chủ quán báo tin khách say xỉn lái xe

Nhằm kéo giảm tình trạng lái xe có nồng độ cồn gây mất an toàn, CSGT TP HCM đã đề nghị nhiều chủ quán phối hợp, báo tin khi khách say xỉn vẫn lái xe.

Chiều 6/7, đại diện Đội CSGT Hàng Xanh cho biết, đơn vị đã phối hợp công an địa phương gặp nhiều chủ quán trên "phố nhậu" Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh, để tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại rượu bia.

CSGT đã yêu cầu chủ quán thường xuyên nhắc nhở khách chấp hành nghiêm quy định pháp luật, báo tin cho cảnh sát khi thấy khách uống rượu, bia nhưng lái xe. Quán cũng được đề nghị treo băng rôn "không lái xe sau khi đã uống rượu, bia" để khách lưu ý.

CSGT Hàng Xanh làm việc với chủ quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: An Lương

Chủ các quán nhậu khá bất ngờ khi thấy CSGT, công an phường đến tuyên truyền. Một chủ quán cho biết, để giữ an toàn cho khách, quán sẽ hỗ trợ tiền để khách đi xe ôm, taxi, giữ xe khách qua đêm miễn phí.

Việc CSGT vận động chủ quán nhậu nằm trong cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn của Bộ Công an. 15 đội, trạm thuộc Phòng CSGT TP HCM sẽ cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, xử lý hành động say xỉn lái xe gây mất an toàn.

Trước đó, Đội CSGT Bến Thành (quận 1) đã vận động, yêu cầu chủ nhiều quán bar, nhà hàng ở trung tâm thành phố ký cam kết với nội dung tương tự.

Theo Nghị định 100, tài xế chỉ cần nồng độ cồn vượt mức 0 sẽ bị xử lý. Mức phạt cao nhất với người đi xe đạp là 600.000 đồng, xe máy 8 triệu đồng, ôtô 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng.

Đình Văn