CSGT Đà Nẵng tặng xe máy mới cho người dân về quê

Những người dân đi xe máy quá cũ về quê được tặng xe mới, cùng khoản hỗ trợ để về làm biển số tại địa phương nơi cư trú.

Trưa 10/10, đoàn khoảng 300 người chạy xe máy từ các tỉnh phía Nam dừng chân tại Trạm hỗ trợ phía nam hầm Hải Vân, TP Đà Nẵng. Cảnh sát giao thông đã Đà Nẵng kiểm tra phương tiện cũ, hư hỏng để lên danh sách hỗ trợ. Lát sau, 8 người được chọn tặng xe máy mới của hãng Yamaha.

CSGT Đà Nẵng kiểm tra các xe máy cũ, nát để đổi xe máy mới cho dân. Ảnh: Nguyễn Đông

Vừ Bá Giải, 29 tuổi, người Mông, quê Nghệ An, ngạc nhiên khi thấy công an gọi tên mình. Đến khi lãnh đạo công an thành phố đến chúc mừng, trao tay chìa khóa chiếc xe máy mới, Giải luống cuống không nói lên lời. Có người hỏi có mang cả xe cũ về không, Giải gật đầu.

Giải chở vợ và con gái 11 tháng đi hai ngày từ Đồng Nai về tới Đà Nẵng, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi, thiếu ngủ. Hai vợ chồng vào Nam cạo mủ cao su thuê từ đầu năm nay. "Covid làm chúng tôi thất nghiệp, hết tiền nên về thôi", Giải nói, cho biết trên đường về quê, chiếc Wave nhiều lần chết máy.

Hai vợ chồng Giải được nhóm Tình nguyện trẻ Đà Nẵng giúp vận chuyển miễn phí bằng xe khách giường nằm từ trạm trung chuyển hầm Hải Vân ra đến Nghệ An trong chiều nay. Xe máy được vận chuyển riêng bằng xe tải.

Anh Vừ Bá Giải (mặc áo bảo hộ), ghi thông tin cá nhân để CSGT Đà Nẵng làm giấy xác nhận, tạo thuận lợi cho việc làm biển số mới. Ảnh: Nguyễn Đông

Chung niềm vui, anh Đặng Minh Thái, 32 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, nói rất xúc động khi chỉ còn cách quê nhà bên kia đèo Hải Vân lại được nhận xe máy mới. "Tôi cảm ơn thành phố Đà Nẵng đã quan tâm đến những người dân nghèo", anh nói, cho biết đã chạy xe máy từ miền Tây về vì thất nghiệp.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng, cho biết trên hành trình về quê nhà có rất nhiều xe máy cũ, nát bị hư hỏng dọc đường đi, không đảm bảo kỹ thuật, gây nguy hiểm cho người dân, nhất là nhiều nhà phải chở theo con nhỏ.

Từ thực tế đó, Cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng đã trích quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai và huy động nhà hảo tâm để mua xe máy tặng. Hai ngày qua, 9 xe máy đã được trao tặng cho người dân khi ngang qua Đà Nẵng, mỗi xe trị giá 20 triệu đồng, đã bao gồm chi phí làm biển số mới.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (áo trắng) trao chìa khóa xe máy mới cho người dân. Ảnh: Nguyễn Đông

Trực tiếp trao chìa khóa xe máy mới cho người dân, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận những hành động đẹp của cảnh sát giao thông Đà Nẵng khi dẫn đoàn người về quê, hỗ trợ xe máy mới để người dân lên đường bình an, tham mưu mở hầm Hải Vân cho bà con đi qua an toàn.

Sau khi các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách, 10 ngày nay hàng trăm nghìn người đã tìm cách về quê. Nhiều người chọn đi xe máy do vận tải hành khách bằng đường hàng không, đường bộ, đường sắt chưa khôi phục.

Nguyễn Đông