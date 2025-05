CSGT bắt đầu tổ chức sát hạch giấy phép lái xe

CSGT hơn 10 tỉnh thành, trong đó có TP HCM, Huế bắt đầu tổ chức sát hạch giấy phép lái xe sau hơn hai tháng nhận chuyển giao từ ngành giao thông vận tải.

Hôm nay, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức kỳ thi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ cho 295 học viên. Phòng CSGT TP Huế hôm nay cũng tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cho 224 học viên, sau lần đầu thi vào ngày 6/5 cho 100 người.

Học viên mới trải qua 4 phần thi gồm lý thuyết, mô phỏng trên máy tính, thi trong sa hình và chạy xe đường trường. Riêng thí sinh thi lại để phục hồi giấy phép lái xe chỉ cần thi lý thuyết. Điểm mới so với trước là thí sinh dù thi trượt lý thuyết vẫn được thi phần khác. Phần thi đạt được bảo lưu kết quả trong một năm.

Các thí sinh được đo nồng độ cồn trước lúc dự thi. Ảnh: Vạn An

Trước phần thi thực hành lái xe trong sa hình và lái xe trên đường, CSGT tỉnh Quảng Bình và TP Huế đã đo nồng độ cồn cho học viên. Người nào vi phạm nồng độ cồn sẽ không được dự thi.

Thượng tá Hoàng Liên Sơn, Phó phòng CSGT TP Huế, giải thích: "Luật quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không có nồng độ cồn. Các thí sinh được đo nồng độ cồn để đảm bảo quy định".

Theo đánh giá của Phòng CSGT hai địa phương, trong kỳ sát hạch đầu tiên, các sát hạch viên và thành viên hội đồng đã thực hiện nhiệm vụ "nghiêm túc, bài bản, đảm bảo kỳ thi diễn ra đúng quy định pháp luật, minh bạch".

Theo quy định, từ ngày 1/3, CSGT toàn quốc bắt đầu tiếp nhận các nhiệm vụ tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe ôtô; đổi, cấp lại bằng lái; cấp giấy phép lái xe quốc tế... từ ngành giao thông vận tải.

Sau hơn hai tháng chuyển giao, Cục CSGT cho biết đã có hơn 10 tỉnh thành bắt đầu tổ chức lại việc sát hạch. Trong đó, Bắc Giang triển khai sớm nhất, từ 19/4 với hơn 300 học viên; tiếp sau đó là Cần Thơ. Trong tháng 5, có thêm Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bạc Liêu, Huế, Đà Nẵng, TP HCM, Quảng Trị.

Hôm 14/5, CSGT TP HCM lần đầu tổ chức thi sát hạch bằng lái trong bối cảnh 119.000 hồ sơ tồn đọng. Tại Hà Nội, việc tổ chức sát hạch giấy phép lái xe chưa thể triển khai do công tác đào tạo nhân sự và tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng giữa các trung tâm với cơ quan quản lý cần thời gian chuẩn bị.

Các học viên tham gia kỳ thi sát hạch lái xe do Phòng CSGT TP Huế tổ chức. Ảnh: Phan Bé

Đại diện Cục CSGT cho biết đã chỉ đạo Phòng CSGT các tỉnh, thành phố sớm hoàn thiện thủ tục để công tác sát hạch, cấp bằng lái được khôi phục trong tháng 5. Để tránh ùn ứ hồ sơ, địa phương nào xong trước thì chủ động tổ chức thi trước.

Trong buổi thông tin về kết quả các mặt công tác công an quý I/2025 hồi tháng 4, đại tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục CGST, cho biết Bộ Công an đã chỉnh sửa nâng cấp phần mềm sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Đặc biệt là phần mềm cấp, đổi giấy phép trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tăng dung lượng cấp, đổi từ 3.000 lên 10.000 giấy phép một ngày.

Lý giải về việc chậm cấp, đổi giấy phép, đại tá Huy cho biết do thời gian tiếp nhận nhiệm vụ từ ngành giao thông vận tải ngắn, gấp rút. Phần mềm quản lý giấy phép lái xe do Bộ Giao thông Vận tải xây dựng từ năm 2012 đến nay bộc lộ thiếu an toàn; cán bộ chiến sĩ gặp khó khăn trong thao tác, xử lý các sự cố ở phần mềm cũ. Ngoài ra, thiết kế mẫu và tiêu chuẩn phôi giấy phép cần khoảng 2-3 tháng.

Võ Thạnh - Phạm Chiểu