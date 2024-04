Crystal Jade Palace chú trọng đầu tư tại Việt Nam

Crystal Jade Palace vừa mở hai chi nhánh tại Hà Nội và TP HCM, nhằm nâng tầm trải nghiệm ẩm thực Quảng Đông và góp phần khởi sắc hơn thị trường F&B Việt Nam.

Tại Việt Nam, Crystal Jade có hai thương hiệu là Crystal Jade Palace và Crystal Jade Hongkong Kitchen. Crystal Jade Hongkong Kitchen - chuỗi nhà hàng Hong Kong do Golden Gate Group quản lý thuộc phân khúc phổ thông, trong khi đó, nhà hàng Crystal Jade Palace thuộc phân khúc cao cấp hơn được vận hành bởi IN Dining thuộc Tập đoàn IN Holdings - đơn vị sở hữu loạt trung tâm sự kiện như GEM Center, White Palace cùng nhiều thương hiệu nhà hàng, cà phê cao cấp. Trong tháng 1/2024, Crystal Jade Palace khai trương hai chi nhánh mới tại TP HCM và Hà Nội.

Đại diện Crystal Jade Palace cho biết, từ nửa cuối năm 2023 đến nay, thị trường F&B Việt Nam có dấu hiệu khả quan hơn nhờ kiểm soát được tình trạng suy thoái kinh tế. Đặc biệt, các chuỗi lớn, thương hiệu quốc tế với nguồn tài chính mạnh đang liên tục chạy các chiến dịch mới, mở rộng chi nhánh nhằm giành thị trường. Sắp tới, Crystal Jade Palace mở thêm chi nhánh thứ 4 tại Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2, TP HCM.

Crystal Jade Palace mang đến không gian trải nghiệm sang trọng và tinh tế. Ảnh: Crystal Jade Palace

Đến Crystal Jade Palace, du khách có thể khám phá hương vị ẩm thực Quảng Đông với tiêu chuẩn thượng hạng từ món ăn đến không gian, chất lượng phục vụ. Thuộc phân khúc nhà hàng cao cấp, các chi nhánh Crystal Jade Palace sở hữu vị trí đắc địa, không gian sang trọng và tinh tế giúp thực khách thư thái trải nghiệm đồ ăn.

Theo đuổi triết lý ẩm thực Quảng Đông truyền thống thượng hạng, các món ăn tại Crystal Jade Palace đều được bếp trưởng Simon Cheung chăm chút tỉ mỉ. Vị đầu bếp luôn có những tiêu chuẩn khắt khe từ khâu lựa chọn nguyên liệu như tôm hùm, bào ngư, nấm truffle... đến sơ chế, chế biến để gói trọn những hương vị Quảng Đông trong từng món ăn.

Mỗi món ăn "cao lương mỹ vị" tại Crystal Jade Palace đều được chăm chút bởi đầu bếp 5 sao và nguồn nguyên liệu thượng hạng. Ảnh: Crystal Jade Palace

Crystal Jade Palace là một trong hai thương hiệu thuộc phân khúc cao cấp nhất của Crystal Jade - tập đoàn ẩm thực nổi tiếng đến từ Singapore. Tập đoàn ra đời năm 1991 tại khách sạn Cairnhill, Singapore. Sau hơn 30 năm, Crystal Jade trở thành tập đoàn ẩm thực quy mô lớn với hơn 90 nhà hàng trên toàn cầu.

Crystal Jade hiện sở hữu 6 thương hiệu với 6 phân khúc khách hàng riêng biệt. Các thương hiệu của tập đoàn này từng được nhận 1 sao Michelin, xuất hiện trong các danh sách giải thưởng BIB Gourmand Awards và Michelin Recommendation List của tổ chức đánh giá ẩm thực tại Singapore.

Thanh Thư