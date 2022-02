Crystal Bay xây dựng điểm đến du lịch mới tại Ninh Thuận

Tập đoàn du lịch Crystal Bay liên tục khởi tạo các điểm đến mang tiện ích độc đáo làm giàu trải nghiệm cho du khách.

Điểm đến quốc tế mới

Ngày 25/2, Tập đoàn Du lịch Crystal Bay và các đối tác đã khởi công xây dựng quần thể du lịch nghỉ dưỡng giải trí biển 5 sao quốc tế Cap Padaran Mũi Dinh với tổng mức đầu tư hơn một tỷ USD. Thiết kế của Cap Padaran Mũi Dinh do Công ty tư vấn NDA Group (Pháp) thực hiện, đã giành giải nhất tại cuộc thi kiến trúc quốc tế Cityscap năm 2019 tại Dubai.

Khởi công quần thể du lịch nghỉ dưỡng giải trí biển Cap Padaran Mũi Dinh tại Ninh Thuận. Ảnh: Crystal Bay

Dự án trải rộng trên diện tích gần 800 ha với hơn 17.000 phòng khách sạn, khu biệt thự trên núi, resort san hô, công viên chuyên đề, công viên bờ biển, công viên nước và công viên sa mạc.

Ngoài ra dự án còn sở hữu chuỗi tiện ích đa dạng như trị liệu thủy sinh ngoài trời, đua xe địa hình trên sa mạc, ngắm bình minh và hoàng hôn trên lưng lạc đà, chơi golf giữa sa mạc, trượt cát như Dubai, mua sắm hàng hiệu,...

Thiết kế tổng quan dự án Cap Padaran Mũi Dinh. Ảnh: Crystal Bay

Cũng tại Ninh Thuận, trước đó Crystal Bay và các đối tác đã đầu tư, xây dựng hai tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí biển quy mô lớn là SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang và Sailing Bay Ninh Chữ.

Trong đó, dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang phát triển theo mô hình ApartHotel, lấy cảm hứng từ văn hóa Chăm pa và vũ điệu Apsara. Dự án này tọa lạc ở trung tâm công viên biển Bình Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm với ba tòa tháp, cung cấp 3.300 phòng khách sạn cùng 101 tiện ích 5 sao. Để đáp ứng tiến độ mở đón khách hai tòa B, C dự án SunBay Park vào tháng 10 năm nay, Crystal Bay đã thu xếp nguồn vốn qua phát hành thành công gói trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng.

Hình ảnh dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang. Ảnh: Crystal Bay.

Ngoài ra, Sailing Bay Ninh Chữ là tổ hợp quốc tế cũng do Crystal Bay đầu tư với quy mô 4.000 phòng tại biển Ninh Chữ. Dự án được đầu tư mạnh về tiện ích như nhà tuyết 8.000m2, bến du thuyền, công viên chuyên đề, công viên nước bốn mùa,...

Trải nghiệm kỳ nghỉ quốc tế với dịch vụ trọn gói

Tập đoàn Crystal Bay có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành quốc tế và nội địa; quản trị, vận hành - khai thác khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí - chăm sóc sức khoẻ trọn gói và đầu tư hệ sinh thái bất động sản du lịch, giải trí, trải nghiệm. Đây là ba lĩnh vực trụ cột được tập đoàn tập trung phát triển bền vững.

Với dịch vụ trọn gói All - Inclusive của Crystal Bay, du khách được đáp ứng mọi nhu cầu ở cùng một địa điểm, an tâm với ngân sách của kỳ nghỉ mà không phải lo lắng chi phí phát sinh.

Trước dịch Covid-19, tập đoàn khai thác 4,3 triệu phòng mỗi đêm của gần 500 khách sạn từ Đà Nẵng tới Phú Quốc để phục vụ cho dòng khách không ngừng tăng trưởng. Thông qua 1800 chuyến bay thuê chuyến trọn gói All - Inclusive mỗi năm về Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Quốc, Crystal Bay và các công ty thành viên đã phục vụ gần nửa triệu du khách mỗi năm, đặc biệt là khách Nga.

Từ đó, tập đoàn này cùng các đối tác đã tiếp tục mở rộng thị trường khách du lịch quốc tế thông qua việc phát triển nhiều tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng all-in-one tại các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Ninh, Bình Thuận với quy mô hơn 15.000 phòng khách sạn 5 sao.

Trong hoạt động kinh doanh cụ thể, Crystal Bay đã phát hành các loại thẻ du lịch, kết nối hàng nghìn khách sạn 3 - 5 sao và hơn trăm nghìn điểm đến trải rộng khắp thế giới, để phục vụ du khách. Các khách sạn, resort của tập đoàn còn cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, trẻ hoá cơ thể trọn gói trong mỗi chuyến đi...

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp tại khách sạn, resort của Crystal Bay. Ảnh: Crystal Bay

Bên cạnh đó, Crystal Bay cũng ứng dụng công nghệ blockchain vào chuyển đổi số các sản phẩm dịch vụ với nền tảng dịch vụ du lịch trực tuyến NFT thế hệ mới mang tên Crystabaya. Nền tảng này giúp du khách đặt phòng khách sạn với giá rẻ và giúp các công ty du lịch, các nhà đầu tư thu lợi thông qua giao dịch trực tuyến, bảo mật tuyệt đối.

"Sở hữu dòng khách lớn, ứng dụng công nghệ blockchain, Crystal Bay cùng các tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng xu hướng all – in – one hướng đến mục tiêu làm giàu trải nghiệm cho du khách, góp phần nâng tầm du lịch cao cấp, đưa Việt Nam trở thành trung tâm du lịch mới của châu Á", đại diện Tập đoàn Crystal Bay cho biết.

(Nguồn: Tập đoàn Du lịch Crystal Bay)