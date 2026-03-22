Cruz - con trai nối nghiệp ca sĩ của Victoria Beckham

David Beckham ủng hộ đêm nhạc của con trai tại Paris

Ngày 21/3, Cruz và nhóm The Breakers tổ chức một đêm nhạc ở Paris, Pháp, có bố anh - David Beckham - đến xem. Theo video, khán giả reo hò khi cựu danh thủ xuất hiện. David đứng xem màn trình diễn của con từ xa, mỉm cười và gật gù theo giai điệu. Video: TMZ

Trên đường ra khỏi nơi biểu diễn, các nhiếp ảnh gia hỏi anh cảm thấy show của Cruz thế nào, David cho biết "tuyệt vời". Cùng ngày, anh đăng bài chúc mừng buổi diễn của con và ban nhạc trên Instagram Story.