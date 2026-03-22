Cruz - con trai nối nghiệp ca sĩ của Victoria Beckham

Ngày 21/3, Cruz và nhóm The Breakers tổ chức một đêm nhạc ở Paris, Pháp, có bố anh - David Beckham - đến xem. Theo video, khán giả reo hò khi cựu danh thủ xuất hiện. David đứng xem màn trình diễn của con từ xa, mỉm cười và gật gù theo giai điệu. Video: TMZ
Trên đường ra khỏi nơi biểu diễn, các nhiếp ảnh gia hỏi anh cảm thấy show của Cruz thế nào, David cho biết "tuyệt vời". Cùng ngày, anh đăng bài chúc mừng buổi diễn của con và ban nhạc trên Instagram Story.
Cruz sinh ngày 20/2/2005 tại Tây Ban Nha, là người con duy nhất trong nhà nối nghiệp ca sĩ của mẹ - Victoria, cựu thành viên nhóm Spice Girls. Ông bà Vic-Beck còn có ba con là Brooklyn, 27 tuổi, Romeo, 24 tuổi và Harper, 15 tuổi. Trừ con gái út còn nhỏ, hai con lớn lần lượt đang theo nghề kinh doanh và người mẫu. Theo People, vợ chồng Beckham nổi tiếng là những người ủng hộ con cái theo đuổi ước mơ, thường xuyên đăng bài ủng hộ các dự án của con.
Từ nhỏ, Cruz bộc lộ đam mê ca hát, nhảy múa. Năm ba tuổi, anh theo mẹ lên sân khấu concert của Spice Girls, khiến khán giả thích thú với tiết mục nhảy tự do. Video: YouTube/zacktee
Trên trang cá nhân ngày nay, thi thoảng Victoria đăng lại hình ảnh, những đoạn phim quay cảnh Cruz thuở bé vừa đánh đàn guitar vừa hát, chơi piano.
MV ca khúc đầu tiên của Cruz có sự góp mặt của ba anh em. Video: YouTube/ Ross Adam Music
Sự nghiệp âm nhạc của Cruz Beckham bắt đầu từ sớm. 11 tuổi, anh phát hành đĩa đơn đầu tay với chủ đề Giáng sinh - If Everyday Was Christmas (2016) - để gây quỹ cho tổ chức từ thiện vì trẻ em Make Me Some Noise. Sai đó, anh tiếp tục trau dồi giọng hát, học thêm nhiều loại nhạc cụ như guitar, đàn mandolin và piano.
Năm 2022, Cruz lần đầu xuất hiện trên tạp chí thời trang, làm gương mặt trang bìa của i-D. Trong cuộc phỏng vấn khi ấy, anh cho biết dù đang thử sức với lĩnh vực người mẫu, âm nhạc vẫn là sự nghiệp chính.
Thời điểm đó, Cruz hợp tác nhiều nhà sản xuất bao gồm Poo Bear - người từng làm việc cùng Justin Bieber. Về sau, anh quyết định "chỉ tạo ra những bản nhạc" mà anh yêu thích, ghi lại những trải nghiệm mang tính cá nhân, chân thực.
Năm 2024, The Sun đưa tin Cruz Beckham nhận Luke Pritchard - thủ lĩnh ban nhạc Kooks - làm người cố vấn. Trò chuyện với trang tin, Luke nhận xét con trai nhà Beckham có gu âm nhạc rất tốt, cho biết cả hai thường trò chuyện với nhau về những bài hát đời đầu của nhóm nhạc huyền thoại Bee Gees. Theo Luke, Cruz nhận thức được việc bản thân sẽ bị chỉ trích là "nepo baby" (có nghĩa con ông cháu cha) nếu theo đuổi con đường nghệ thuật.
Tháng 10/2025, Cruz trở lại làng nhạc cùng hai ca khúc Optics và Lick the Toad nhưng không được đánh giá cao. Một số trang tin nhận xét phần lời của hai bài gây sốc khi xoay quanh chủ đề ma túy, tình dục.
Con trai út nhà Beckham tạo dáng trong bộ ảnh quảng bá dự án mới hồi tháng 2. Ảnh: Universal Music
Cruz và mẹ tại tiệc mừng tuổi mới của anh ở nhà hàng The Maine Mayfair, London, hôm 17/2. Gia đình tổ chức tiệc sinh nhật sớm cho Cruz, theo chủ đề ban nhạc Beatles. Vợ chồng anh lớn Brooklyn vắng mặt do đang có mâu thuẫn với cả nhà.
Thỉnh thoảng, Cruz ghi hình hai mẹ con đàn hát, chia sẻ lên trang cá nhân. Đầu tháng 2, anh gây chú ý khi đăng video chơi guitar, đệm nhạc ca khúc Viva Forever cho mẹ và ba thành viên nhóm Spice Girls gồm Melanie "Mel C" Chisholm, Geri Halliwell-Horner, Emma Bunton hát theo. Màn trình diễn thu hút hơn 13 triệu lượt xem từ Instagram.
Trước Valentine một ngày, Cruz và nhóm The Breakers phát hành nhạc phẩm for your love. Đến nay, MV có hơn 200.000 lượt xem từ YouTube.
Trong cuộc phỏng vấn với Billboard, ca sĩ cho biết bài hát nói về sự dũng cảm trong tình yêu. Anh nói: "Dù vậy, tôi hy vọng mọi người tự diễn giải ca khúc theo cách hiểu của mình, tìm thấy ý nghĩa riêng".
Cruz và các thành viên The Breakers. Từ trái qua: guitarist Telmo Seixas, tay trống Dario Scotti, Cruz và người chơi đàn bass Dan Ewins.
Theo Billboard, anh và ban nhạc đang đi lưu diễn vòng quanh châu Âu, từ ngày 25/2 đến nay. Đại diện của Cruz cho biết buổi diễn tại Nhà hát Courtyard (London) vào ngày 27/3 là show đầu tiên được công bố, đã bán hết vé trong vài phút.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Cruz nói rất hào hứng khi được biểu diễn khắp nơi. Anh nói: "Tôi rất nóng lòng được gặp fan, chơi nhạc cho họ nghe. Tôi không thể tin mọi người thực sự bỏ ra số tiền mà họ cố gắng kiếm được để đến xem tôi và ban nhạc trình diễn. Vì thế, chúng tôi sẽ cố gắng đem đến những show nhạc tuyệt vời".
Hiện Cruz hẹn hò ca sĩ Jackie Apostel hơn anh 10 tuổi. Hôm 6/3, anh đưa bạn gái đến xem show thời trang của mẹ cùng gia đình tại Paris. Từ trái qua: Cruz, Jackie, Harper, vợ chồng David Beckham và Romeo.
Phương Thảo (theo People, Billboard)
Ảnh, video: Instagram/ Cruz Beckham