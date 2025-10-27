Yêu quái nào trong Tây Du Ký dám tấn công chủ nhân?

Yêu quái này không chỉ đủ sức đối đầu với Tôn Ngộ Không mà còn là thú cưỡi duy nhất từng dám tấn công lại chính chủ nhân.

Yêu quái này vốn là một con trâu xanh, thú cưỡi của Thái Thượng Lão Quân. Nhân lúc Đồng tử trông coi ngủ quên, con trâu xanh này đã lén trốn xuống hạ giới và cư ngụ tại núi Kim Đẩu.

Sức mạnh của yêu quái này không chỉ đến từ võ công cao cường mà còn từ pháp bảo Kim Cương Trác (có bản dịch là Kim Cang Trác). Đây là một chiếc vòng có khả năng thu phục mọi vật, từ vũ khí, bảo bối của các vị thần cho đến ngọn lửa và nước.

Đặc biệt khi thấy chủ nhân mình đến thu phục, thay vì sợ hãi yêu quái này liền lấy pháp bảo ra tấn công nhưng thất bại.

Gợi ý: Yêu quái này còn gọi là Độc Giác Tỷ Đại Vương.

>> Yêu quái nào mà Bồ Đề tổ sư cũng phải kiêng dè?

>> Xem video hướng dẫn cách giải ô chữ tại đây

>> Xem đáp án

Hi