Ông là một hào trưởng địa phương, lãnh đạo nhân dân chống quân Nam Hán, ông xưng vương trở thành ông vua đầu tiên của nước Việt độc lập.

Trước đó, đã có nhiều cuộc đấu tranh giành độc lập được diễn ra, tiêu biểu nhất là cuộc đấu tranh xây dựng nền tự chủ của Khúc Thừa Dụ. Tiếp đó là thế lực của Dương Đình Nghệ nổi lên đã đánh bại quan cai trị nhà Nam Hán và kế tục họ Khúc làm chủ chính quyền tự chủ của người Việt.

Năm 937, Kiều Công Tiễn - một nha tướng đã giết Dương Đình Nghệ để cướp quyền cai trị và thuần phục Nam Hán rồi tự xưng là tiết độ sứ. Năm 938, con rể của Dương Đình Nghệ giết chết Kiều Công Tiễn. Sau đó lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng. Chiến thắng này chính thức kết thúc gần một ngàn năm Bắc thuộc, mở ra một thời kì độc lập lâu dài của Việt Nam.

Sau chiến thắng này, ông lên ngôi vua, lập ra nhà Ngô, trị vì từ năm 939 đến năm 944.

Ông là ai?

Crossword: Vua Việt nào mở đầu kỷ nguyên độc lập của Đại Việt?

>> Hai vua Việt nào lấy chung một hoàng hậu?

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi