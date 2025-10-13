Vua Việt nào lấy hơn 100 vợ nhưng không có con?

Vị vua này còn nổi tiếng là người yêu nước thương dân, giỏi văn chương nhưng tài trị quốc thì hạn chế khiến đất nước ngày càng lạc hậu.

Ông là con của vua Thiệu Trị và Hoàng quý phi Phạm Thị Hằng (sau là Từ Dụ Thái hậu). Ông là vua trị vì lâu nhất của nhà Nguyễn, kéo dài 36 năm, từ 1847 đến 1883. Dù có đến 103 bà vợ nhưng ông không có người con ruột nào.

Ông nhận ba người cháu ruột của mình làm con nuôi và cả ba người sau này đều trở thành vua của nhà Nguyễn gồm: Hoàng trưởng tử Nguyễn Phúc Ưng Ái (1869 đổi thành Ưng Chân), tức vua Dục Đức. Hoàng tử Nguyễn Phúc Ưng Kỷ, tức vua Đồng Khánh. Hoàng tử Nguyễn Phúc Ưng Đăng, tức vua Kiến Phúc.

Vị vua Việt nào đang được nhắc đến?

Crossword: Vua Việt nào có hơn 100 vợ

