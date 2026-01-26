Vua Việt nào có 142 người con, nhiều nhất lịch sử?

Không chỉ giỏi trị nước, vị vua này có nhiều con nhất trong sử Việt khi có tới 142 người con gồm có 78 hoàng tử và 64 công chúa.

Theo Nguyễn Phúc Tộc thế phả, vị vua này sinh năm 1791, tên Nguyễn Phúc Đảm và là con thứ tư của Gia Long. Ông được miêu tả là thông minh, hiếu học, giỏi cưỡi ngựa, bắn cung, rất chăm lo việc triều chính. Triều Nguyễn dưới thời trị vì của ông đã xây dựng được một quốc gia hùng mạnh, khiến các nước lân bang phải kính nể.

Không chỉ nổi tiếng là ông vua nghiêm khắc, giỏi trị nước, Minh Mạng cũng là vị vua có nhiều con cái nhất trong số những ông vua chuyên chế khác của phong kiến Việt Nam. Sinh thời, vị vua này có tới 142 người con, trong đó có 78 hoàng tử và 64 công chúa. Ông cũng là vị vua có nhiều phi tần và đông con nhất trong số 13 vua triều Nguyễn.

Vị vua nào đang được nhắc đến?

Gợi ý: Ông lên ngôi năm 1820, là vị vua thứ 2 của triều Nguyễn.

Crossword: Vua Việt nào có 142 con?

