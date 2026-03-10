Vua nhà Ngô nào không mang họ Ngô?

Sau chiến thắng Bạch Đằng 938, Ngô Quyền lên ngôi (939), tức là Tiền Ngô Vương, lập nên nhà Ngô, đóng đô ở Cổ Loa.

Nhà Ngô truyền được hai đời nhưng có tới ba vị vua, kéo dài từ năm 939 đến năm 965. Trong đó, có một khoảng thời gian xen giữa từ 944 đến 950 còn có một vị vua khác của nhà Ngô nhưng không mang họ Ngô. Khác với các triều đại quân chủ Việt Nam sau này, các vua nhà Ngô vẫn xưng tước vương mà chưa xưng đế hiệu trên phạm vi toàn lãnh thổ do họ cai trị.

Vậy vị vua của nhà Ngô không mang họ Ngô được nhắc đến trong giai đoạn từ 944 - 950 là ai?

Gợi ý: Vị vua này họ Dương và được biết đến là Dương Bình Vương.

