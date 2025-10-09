Vua nhà Lý nào giữ nhiều kỷ lục nhất sử Việt?

Ông được biết đến trong lịch sử phong kiến như là một vị vua nắm giữ nhiều cái nhất trong số các đế vương nước Việt.

- Ông được phong làm Thái tử sớm nhất - ông sinh giờ Hợi đêm ngày 25 tháng giêng năm Bính Ngọ (1066), vua cha Lý Thánh Tông rất đỗi vui mừng, ngay sáng hôm sau đã lập làm thái tử, đổi niên hiệu, đại xá thiên hạ.

- Ở ngôi vua lâu nhất, đặt nhiều niên hiệu nhất: Ông lên ngôi tháng giêng năm Nhâm Tý (1072) mới 7 tuổi, làm vua đến tháng 12 năm Đinh Mùi (1127 thì mất, ở ngôi 55 năm). Trong thời gian trị vì của mình, Lý Nhân Tông đã đặt tổng cộng 8 niên hiệu và là vị vua đặt nhiều niên hiệu nhất lịch sử phong kiến Việt Nam.

- Ông cũng là hoàng đế lấy vợ sớm nhất và là vị vua sắc lập hoàng hậu cũng sớm nhất. Các cuộc Bắc phạt dưới thời vị vua này là lớn nhất và nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam. Tiêu biểu là cuối năm Ất Mão (1075) thái úy Lý Thường Kiệt thực hiện "tiên phát chế nhân" (ra tay trước để chế ngự người) chỉ huy hơn 10 vạn quân chia làm hai đường thủy bộ ào ạt tiến đánh vào Khâm Châu, Liêm Châu, Ung Châu của nhà Tống.

Gợi ý: Ông là vị hoàng đế thứ tư của nhà Lý, tên thật là Càn Đức, là con trai đầu lòng của Lý Thánh Tông.

