Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, hệ thống tước vị trong Hoàng tộc luôn là chủ đề gây tò mò cho rất nhiều người. Mỗi danh xưng đều phản ánh địa vị, vai trò và mối quan hệ của từng thành viên. Và chính vì sự phức tạp ấy mà câu hỏi 'Vợ Thái tử gọi là Hoàng phi, vậy vợ Hoàng tử gọi là gì?' trở thành thử thách thú vị dành cho những ai yêu thích lịch sử.

Nghe qua thì có vẻ đơn giản, nếu Thái tử có Hoàng phi, vậy Hoàng tử hẳn cũng phải có một danh xưng đặc biệt cho người vợ của mình. Thế nhưng, hệ thống xưng vị của Hoàng gia không hoàn toàn dựa trên suy luận logic thông thường. Mỗi chức danh đều gắn với nghi lễ, phẩm trật và luật lệ của triều đình. Vì thế, chỉ khi hiểu được cấu trúc quyền lực và quy định của từng triều đại, bạn mới có thể suy ra được câu trả lời chính xác.

Vậy bạn có biết vợ của Hoàng tử gọi là gì chưa?

