Võ công nào trong Thiên Long Bát Bộ có chữ 'kiếm' nhưng không dùng kiếm?

Võ công này là sự thể hiện 'kiếm tại tâm' được đẩy lên cảnh giới cao nhất và người sử dụng bí kíp này đều là đại cao thủ.

Trong số những tuyệt thế võ công, Kim Dung đã viết về 2 bí kíp có chữ "kiếm" mà người luyện tập và xuất chiêu lại không cần dùng kiếm. Và một trong số đó xuất hiện trong Thiên Long Bát Bộ.

Tuyệt thế võ công còn lại là Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng xuất hiện trong 2 tác phẩm Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp. Đây là tuyệt kỹ của Đông Tà Hoàng Dược Sư, một trong thiên hạ ngũ tuyệt. Môn võ này dùng nội lực kết hợp với chưởng pháp, vận khí ra các đầu ngón tay, tạo thành luồng khí sắc bén như lưỡi kiếm.

Vậy tuyệt thế võ công có chữ 'kiếm' nhưng không dùng kiếm xuất hiện trong Thiên Long Bát Bộ là gì?

Gợi ý: Đậy là tuyệt kỹ trấn sơn của Đại Lý Đoàn thị.

