Việt Nam thuộc triều đại nào ở thời Anh hùng xạ điêu?

Anh hùng xạ điêu có cốt truyện xảy ra vào thời nhà Tống (960-1279), cụ thể là Nam Tống (1127 - 1279), Việt Nam bấy giờ là triều đại nào?

Truyện 'Anh hùng xạ điêu' xảy ra vào thời nhà Tống (960-1279) khi người người Nữ Chân bắt đầu tấn công bắc Trung Quốc.

Phần đầu của tiểu thuyết xoay quanh tình bạn giữa Dương Thiết Tâm và Quách Khiếu Thiên, hai vị hiệp sĩ đã anh dũng chiến đấu chống lại sự tàn bạo của quân Kim. Mối quan hệ của hai gia đình khăng khít đến nỗi họ thề ước là khi con họ lớn lên, chúng sẽ kết nghĩa huynh đệ, kết thành tỷ muội hoặc kết thành phu thê.

Phần hai của câu chuyện tập trung vào những gian nan đau khổ mà cả hai phải trải qua. Quách Tĩnh, con của Quách Khiếu Thiên lớn lên ở Mông Cổ, dưới sự bảo vệ của Thành Cát Tư Hãn. Dương Khang mặt khác lớn lên là hoàng thân của nhà Kim.

Vậy bạn có biết vào thời Anh hùng xạ điêu thì nước Việt Nam thuộc triều đại nào không?

Gợi ý: Triều đại này nổi tiếng với bài thơ 'Nam Quốc sơn hà' của Lý Thường Kiệt.

