Trước khi có tên gọi như hiện nay, Hà Nội đã trải qua nhiều tên gọi khác nhau, vậy bạn có biết vua nào đã đặt tên Hà Nội?

Thăng Long - Hà Nội là kinh đô lâu đời nhất trong lịch sử Việt Nam. Từ khi hình thành đến nay, nơi đây có nhiều tên gọi khác nhau. Cuốn Địa danh và chủ quyền lãnh thổ nêu 10 tên gọi chính quy của Hà Nội gồm: Long Đỗ, Tống Bình, Đại La hay Đại La Thành, Thăng Long (rồng bay lên), Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh, Bắc Thành, Thăng Long (thịnh vượng), Hà Nội. Ngoài ra, Hà Nội còn có một số tên gọi không chính quy như Trường An, Long Biên, Long Thành...

Vậy bạn có biết tên gọi Hà Nội xuất hiện chính thức từ thời vị vua nào không?

Gợi ý: Tên gọi "Hà Nội" bắt đầu được dùng làm địa danh ở Việt Nam từ năm 1831 dưới thời vua thứ 2 của triều Nguyễn.

Crossword: Vị vua nào đặt tên Hà Nội?

